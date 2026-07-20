El polémico posteo de Rosario Central para apoyar a la Selección Argentina: sin Messi ni Scaloni

Tras la caída de la selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026 , las plataformas digitales se llenaron de posteos de reconocimiento, apoyo y satisfacción por el recorrido realizado por el conjunto dirigido por Lionel Scaloni en el torneo más importante organizado por la FIFA .

Entre las publicaciones que generaron mayor repercusión se destacó la de Rosario Central , que compartió una imagen del plantel argentino en la que no aparecía Lionel Messi . “Gracias Selección por representar con tanta pasión a nuestro país. Son un orgullo para todos nosotros” , publicó Rosario Central a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter ).

Sin embargo, la elección de la imagen utilizada en el mensaje generó debate entre los usuarios, ya que el afiche incluía los escudos de Central y la AFA , junto con una fotografía del equipo titular que disputó el encuentro ante Jordania , partido en el que Lionel Messi no formó parte del once inicial.

La publicación provocó distintas reacciones entre los seguidores en redes sociales, especialmente de aquellos que cuestionaron que la imagen elegida no incluyera al capitán y máximo goleador histórico de la Selección argentina . Además, el mensaje tampoco hizo referencia al entrenador Lionel Scaloni . La ausencia de ambos referentes generó aún más comentarios debido a que tanto Messi como Scaloni tuvieron una etapa vinculada a Newell’s , clásico adversario de Rosario Central , un aspecto que fue señalado por varios usuarios y sumó tensión al debate.

Lionel Scaloni. Charlie Riedel - AP

La elección de la imagen despertó críticas entre varios usuarios, uno de los cuales expresó: “¿Cómo no vas a poner a Messi?”. También aparecieron mensajes de figuras como Alberto Samid, quien cuestionó la publicación al escribir: “Justo ponen la foto del día que Messi no arrancó jugando. Dios mío”. A partir de allí se multiplicaron las respuestas en redes sociales, con cientos de comentarios que incluyeron expresiones como “seca nucas” y “campeones de escritorio”, en referencia al reconocimiento otorgado por la AFA al considerar a Central como el mejor equipo de la temporada 2025.

“Son una vergüenza, muy patéticos, les falta Messi en la foto, el capitán de la Selección. Es una falta de respeto una foto sin él”, manifestó otro usuario en medio de la discusión. Frente a las críticas, algunos simpatizantes de Rosario Central salieron a defender la decisión del club y explicaron que la imagen fue elegida porque correspondía al único encuentro en el que Giovani Lo Celso, futbolista surgido de la institución, integró el equipo titular.

Por otro lado, durante la noche del domingo, Ángel Di María, una de las principales figuras de Rosario Central y ex integrante de la Selección argentina, expresó su reconocimiento hacia los futbolistas que forman parte de la Scaloneta mediante una publicación con una fotografía en la que aparecía el plantel completo. “Un país está orgulloso de ustedes”, escribió Fideo, quien en esta oportunidad siguió la definición desde fuera del campo de juego luego de haber cerrado su ciclo con el seleccionado tras la última Copa América.

En su perfil de Instagram, Ángel Di María compartió una fotografía del equipo acompañada por un mensaje que reflejó la emoción y el reconocimiento de gran parte de los argentinos. En la publicación destacó: “Un país está orgulloso de ustedes. Un país estuvo unido otra vez gracias al amor y los huevos que le pusieron a este Mundial”.

El futbolista fue todavía más contundente en sus palabras y expresó: “Son historia, son leyendas y eso nadie va a poder quitárselos. La mejor selección de toda la historia de nuestro país. 5 finales seguidas, nadie va a poder sacarles eso. MUCHAS GRACIAS POR TODO. LOS QUIERO MUCHO.”

Además, en otra publicación temporal de Instagram, Di María reaccionó a un posteo realizado por la AFA con una frase que rápidamente tuvo repercusión entre los fanáticos argentinos: “Simplemente muchas gracias”, acompañada por emojis de banderas argentinas y corazones celestes.