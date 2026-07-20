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20 de julio de 2026 - 09:00
Policiales.

Iba en contramano por calle Alvear, chocó a dos autos e intentó escapar

El hecho ocurrió durante la mañana del lunes sobre calle Alvear. Testigos señalaron que el conductor habría intentado darse a la fuga.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
auto choque (1)

Un auto que circulaba en contramano por el centro de San Salvador de Jujuy protagonizó un choque durante la mañana del lunes 20 de julio. El hecho ocurrió sobre calle Alvear, entre Lavalle y Necochea.

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Como consecuencia de la maniobra, el vehículo impactó contra dos autos que estaban estacionados sobre el lugar.

El choque en pleno centro de San Salvador de Jujuy

De acuerdo con la información brindada por personal policial sobre el caso, el automóvil protagonista circulaba por calle Lavalle mientras que, por causas que son materias de investigación, giró en contramano hacia Alvear.

"La Seccional 1 trabaja en el lugar para establecer lo sucedido. Un solo hombre circulaba en el auto y se investiga si el sujeto circulaba en estado de ebriedad en el momento del hecho", relató a TodoJujuy.com uno de los efectivos que trabajaba en la zona del siniestro.

Testigos indicaron que intentó escapar

Personas que se encontraban en el lugar señalaron que el conductor que habría provocado el choque intentó darse a la fuga tras el impacto.

Cabe destacar que luego del hecho, el conductor fue trasladado a la Seccional 1 para continuar con las tareas de rigor, mientras que, se confirmó que no hubo personas heridas, solo se registraron daños materiales.

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