Iba en contramano por calle Alvear, chocó a dos autos e intentó escapar

Un auto que circulaba en contramano por el centro de San Salvador de Jujuy protagonizó un choque durante la mañana del lunes 20 de julio. El hecho ocurrió sobre calle Alvear, entre Lavalle y Necochea.

Como consecuencia de la maniobra, el vehículo impactó contra dos autos que estaban estacionados sobre el lugar.

El choque en pleno centro de San Salvador de Jujuy De acuerdo con la información brindada por personal policial sobre el caso, el automóvil protagonista circulaba por calle Lavalle mientras que, por causas que son materias de investigación, giró en contramano hacia Alvear.

"La Seccional 1 trabaja en el lugar para establecer lo sucedido. Un solo hombre circulaba en el auto y se investiga si el sujeto circulaba en estado de ebriedad en el momento del hecho", relató a TodoJujuy.com uno de los efectivos que trabajaba en la zona del siniestro.

Testigos indicaron que intentó escapar Personas que se encontraban en el lugar señalaron que el conductor que habría provocado el choque intentó darse a la fuga tras el impacto. Cabe destacar que luego del hecho, el conductor fue trasladado a la Seccional 1 para continuar con las tareas de rigor, mientras que, se confirmó que no hubo personas heridas, solo se registraron daños materiales.

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