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20 de julio de 2026 - 16:49
Jujuy.

"Un Abrazo al Corazón", el desfile solidario a beneficio de Fundación Ideas

La quinta edición del desfile solidario reunirá moda, inclusión y compromiso social para colaborar con la Fundación Ideas de Jujuy.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Un Abrazo al Corazón, el desfile solidario a beneficio de Fundación Ideas (Archivo)

"Un Abrazo al Corazón", el desfile solidario a beneficio de Fundación Ideas (Archivo)

La solidaridad y la moda volverán a encontrarse en Jujuy con la quinta edición de “Un Abrazo al Corazón”, el desfile organizado a beneficio de la Fundación Ideas, institución que trabaja desde hace más de tres décadas con personas con discapacidad en la provincia.

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El evento se realizará el sábado 8 de agosto, desde las 19 horas, en el Centro de Innovación Educativa, ex Infinito por Descubrir, ubicado en el barrio Alto Padilla de San Salvador de Jujuy. La propuesta contará nuevamente con la conducción de Karin Cohen y Elisa Estela durante el desarrollo del espectáculo.

Karin Cohen

Karin Cohen

Un desfile que crece año tras año

Bettina Mendoza, organizadora del evento, destacó las expectativas que genera esta nueva edición y la participación de quienes se suman cada año a la iniciativa solidaria. “Tenemos todas las expectativas, como todos los años. Este año tenemos la posibilidad nuevamente de que esté Karin Cohen en la conducción, que nos esté visitando junto a Elisa Estela, que serán las encargadas de llevar el evento adelante”, señaló.

Mendoza lleva más de tres décadas vinculada a actividades solidarias y explicó que su compromiso con Fundación Ideas también surge desde una experiencia personal y familiar. “Yo siempre les digo que hace 32 años que estoy haciendo eventos solidarios y realmente hago esto en forma de agradecimiento a la fundación, porque es una contención. Yo como mamá encontré esa contención ahí para mi hijo y también como familia”, expresó.

Además, remarcó el crecimiento que tuvo la propuesta con el paso del tiempo: “Esto cada vez suma mucha más gente, es más lindo todo, todo el mundo quiere colaborar y participar. La verdad que le pongo el corazón porque no trabajo sola, trabajo junto con un grupo de amigas de toda la vida y con la fundación, que siempre me acompaña”.

El desfile de Bettina Mendoza para la Fundación Ideas

El desfile de Bettina Mendoza para la Fundación Ideas

Cerca de 80 modelos subirán a la pasarela

La quinta edición presentará un anticipo de la temporada primavera-verano y contará con alrededor de 80 modelos, con edades que van desde los 5 hasta los 80 años. “Mujeres y hombres con actitud, que así llamamos. La verdad que es un espectáculo para toda la familia”, explicó Bettina Mendoza.

La propuesta incluirá la participación de niños, adolescentes y adultos. También estarán presentes candidatas y reinas invitadas, en una jornada que busca abrir la participación a toda la comunidad. “La idea es que toda la comunidad pueda participar”, sostuvo la organizadora.

Lo recaudado será destinado a Fundación Ideas

Desde la institución, Marcela Herrera explicó que Fundación Ideas lleva 33 años trabajando con personas con discapacidad en Jujuy, acompañándolas en distintas etapas de su vida. “Fundación Ideas hace 33 años que trabaja con personas con discapacidad en la provincia de Jujuy, atendiendo a la persona desde el momento en que le es detectada la discapacidad hasta los adultos”, explicó.

Además, indicó que durante este año se inauguró un centro de día, ampliando así la atención que ofrece la institución. La fundación recibe a niños, adolescentes y adultos y cuenta con un importante equipo de profesionales dedicados a la atención y rehabilitación.

“Tenemos una población importante de chicos, adolescentes y adultos que concurren a la fundación. Calculo que debemos ser alrededor de 100 los profesionales que estamos al frente de la atención y de la rehabilitación de la persona con discapacidad”, señaló.

"Un Abrazo al Corazón", el desfile solidario a beneficio de Fundación Ideas (Archivo)

Una actividad solidaria que ya es tradición

Para Fundación Ideas, “Un Abrazo al Corazón” se convirtió con el paso de los años en una actividad esperada y de gran importancia para sostener diferentes necesidades de la institución. “Este desfile ya es una tradición para la fundación. Con todo lo recaudado se compran materiales didácticos o elementos que se necesitan para trabajar con los chicos y grandes que concurren a la institución”, explicó Marcela.

También destacó el trabajo colectivo que permite llevar adelante cada edición y el acompañamiento creciente del público. “La verdad que es un compromiso de mucha gente y es un trabajo de mucha gente. Participa toda la familia y vamos viendo año a año que aumenta la cantidad de personas que va a acompañarnos, más sabiendo que es para la fundación y que es una actividad benéfica”, expresó.

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