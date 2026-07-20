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20 de julio de 2026 - 17:51
Capital.

El sacrificio del trabajo de los artesanos jujeños contado en primera persona

Jujeños muestran su trabajo en plaza España, donde la Feria Provincial de Invierno continuará abierta hasta el 25 de julio.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Artesanos en la Feria Provincial de Invierno.

Artesanos en la Feria Provincial de Invierno.

Artesanos en la Feria Provincial de Invierno.

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Canal 4 recorrió el lugar y dialogó con algunos de los expositores, quienes contaron cómo preparan sus productos y el esfuerzo que implica trasladarse desde localidades alejadas para participar de la feria.

Tejidos que llevan meses de trabajo

Una de las artesanas contó que es oriunda de Misa Rumi, departamento de Santa Catalina, y ofrece tejidos realizados en chal, dos agujas y crochet. Según contó, la preparación de sus productos demanda mucho tiempo y se extiende prácticamente durante todo el año. “Para tejer lleva mucho tiempo. Nos preparamos durante todo el año”, explicó.

Artesanos en la Feria Provincial de Invierno.

Artesanos en la Feria Provincial de Invierno.

También relató el recorrido que debe realizar para llegar hasta San Salvador de Jujuy. Desde Misa Rumi debe trasladarse primero hasta La Quiaca y, desde allí, continuar viaje durante varias horas.

Artesanías en sal y piedra

Otro de los puestos pertenece a Adrián Chávez, del Santuario de Tres Pozos, quien trabaja con artesanías realizadas en sal y piedra.

Entre sus piezas se destacan figuras de llamas, cactus y otros objetos tallados artesanalmente. “Más o menos te lleva una hora hacer una llamita de sal mediana”, contó al explicar el proceso.

Chávez señaló que lleva 15 años trabajando con sal y piedra y que, aunque actualmente utiliza algunas máquinas para facilitar el proceso, gran parte del trabajo continúa siendo manual. “Antes era todo a mano. Ahora con maquinaria es un poco más fácil y más liviano”, explicó.

El trabajo en alpaca y el pedido de apoyo

En otro sector de la feria, Víctor exhibe trabajos realizados en alpaca, como bombillas, colgantes, pulseras, anillos y piezas con piedras semipreciosas.

Artesanos en la Feria Provincial de Invierno.

Artesanos en la Feria Provincial de Invierno.

Contó que comenzó desde joven a acercarse al mundo artesanal y que eligió especializarse en los metales. Sin embargo, también se refirió al movimiento de visitantes durante las vacaciones de invierno y aseguró que fue menor al esperado, en parte por las condiciones climáticas de los últimos días.

“Comparado con años anteriores va cayendo cada vez más”, expresó. Por eso, invitó a los jujeños a acercarse y acompañar a quienes viven de la producción artesanal.

“Invitamos a los jujeños a que participen, como todos los años, y agradecemos a la gente que permanentemente está colaborando con el artesanado jujeño”, sostuvo.

La Feria Provincial de Invierno continuará en plaza España hasta el 25 de julio, con una amplia variedad de productos que reflejan técnicas, tradiciones y materias primas propias de distintos puntos de Jujuy.

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