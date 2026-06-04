Un pueblo con encanto serrano, artesanías y gastronomía regional para descubrir en familia.

Nono se consolidó como un pueblo más que representativos del turismo nacional y aparece como una excelente alternativa para quienes buscan unas escapadas que permitan alejarse por algunos días del movimiento constante de las grandes ciudades, rodeados de paisajes naturales , cursos de agua transparentes y tradiciones e identidad serrana .

Esta localidad ubicada en las sierras de Córdoba siempre está preparada para recibir visitantes con una propuesta que combina naturaleza , arroyos de aguas refrescantes y una destacada gastronomía regional , dando forma a una experiencia difícil de olvidar.

La localidad ofrece propuestas para todos los gustos : desde recorridos por la naturaleza y cursos de agua transparentes hasta productos artesanales y sabores típicos de la región. Nono se presenta como una opción ideal para disfrutar de la temporada estival rodeado de escenarios naturales de gran belleza.

Entre las actividades más recomendadas se encuentran las visitas a los balnearios de los ríos Los Sauces y Chico , las caminatas por senderos serranos , las cabalgatas y los recorridos en bicicleta a través de caminos de montaña .

Quienes se inclinan por las experiencias vinculadas al patrimonio cultural y al pasado de cada destino encontrarán atractivos imperdibles como el reconocido Museo Rocsen, la Iglesia San Juan Bautista y el centro histórico de la localidad, que aún conserva el carácter tradicional y la esencia campestre que distinguen al pueblo.

Dónde queda Nono.

La denominación del pueblo tiene raíces en la lengua quechua: deriva del término "ñuñu", una palabra utilizada para referirse a la mama o al pecho, inspirada en la silueta de dos elevaciones montañosas de la zona cuya forma recuerda esa figura.

El pasado de la localidad está profundamente ligado a los antiguos pueblos comechingones y a una fuerte identidad campesina que permanece vigente hasta la actualidad. Esa herencia puede apreciarse en sus caminos sin pavimentar, en los mercados de artesanos que se instalan cada fin de semana alrededor de la plaza central y en las recetas tradicionales que aún elaboran y ofrecen los hospedajes de gestión familiar.

Desde la ciudad de Córdoba, el viaje dura alrededor de dos horas y media en auto recorriendo aproximadamente 150 kilómetros.

Dónde queda Nono

Situada en el Valle de Traslasierra, en jurisdicción del departamento San Alberto, Nono se emplaza en el sector occidental de la provincia de Córdoba. La localidad se encuentra a aproximadamente 160 kilómetros de la ciudad capital y está enmarcada por las Sierras Grandes, además de los ríos Los Sauces y Chico de Nono, cuyos cursos se unen en las cercanías del poblado.

Esta combinación de montañas, agua y naturaleza conforma un entorno especialmente atractivo para quienes buscan actividades al aire libre y contacto directo con el paisaje serrano.

Gracias a su emplazamiento en pleno valle y al abrigo de las sierras, la localidad disfruta de un microclima propio y de un paisaje natural que conserva gran parte de su estado original. Estas características la han transformado en una alternativa muy buscada por quienes desean alejarse de la rutina diaria y disfrutar de unos días de tranquilidad rodeados de naturaleza.

Museo Rocsen.

Escapadas: ¿Qué hacer en Nono?

Este destino serrano ofrece una amplia variedad de propuestas y lugares de interés para disfrutar durante la estadía:

Recorrer los distintos espacios recreativos ubicados sobre los ríos Los Sauces y Chico , entre ellos Paso de las Tropas , Los Remansos y La Kiva , reconocidos por sus piscinas naturales de aguas cristalinas , ideales tanto para refrescarse como para relajarse junto al río y disfrutar del paisaje serrano .

ubicados sobre los ríos y , entre ellos , y , reconocidos por sus de , ideales tanto para refrescarse como para relajarse junto al río y disfrutar del . Conocer el Museo Rocsen, un espacio cultural singular situado a escasa distancia del casco urbano, destacado por albergar una colección de más de 55.000 piezas provenientes de diferentes lugares del mundo y períodos históricos. Sus exhibiciones reúnen objetos vinculados con el arte, la arqueología, las ciencias y numerosas curiosidades que lo convierten en una de las atracciones más emblemáticas de la región.

Laberinto de Nono.

Entre los atractivos más visitados se encuentra el Laberinto de Nono , una propuesta recreativa ideal para compartir con chicos y grandes, donde los visitantes pueden poner a prueba su ingenio mientras recorren sus senderos y buscan la salida entre desafíos y acertijos .

se encuentra el , una ideal para compartir con chicos y grandes, donde los visitantes pueden poner a prueba su mientras recorren sus senderos y buscan la salida entre y . También vale la pena descubrir la Quebrada de la Mermela , un imponente entorno natural caracterizado por sus cursos de agua transparentes , saltos de agua y llamativas formaciones pétreas . El lugar ofrece escenarios ideales para realizar caminatas y disfrutar de paisajes prácticamente intactos .

, un caracterizado por sus , y llamativas . El lugar ofrece escenarios ideales para realizar y disfrutar de . Los amantes de la aventura pueden recorrer los senderos que conducen al Cerro Champaquí , la cumbre más elevada de la provincia de Córdoba , o animarse a practicar trekking por sectores donde el recorrido combina senderos serranos y cauces de agua .

pueden recorrer los senderos que conducen al , la de la provincia de , o animarse a practicar por sectores donde el recorrido combina y . Además, en los alrededores existen prestadores turísticos que ofrecen experiencias de turismo activo , entre ellas tirolesa , rapel , escalada deportiva y circuitos para recorrer en bicicleta de montaña , ideales para quienes buscan sumar adrenalina a su estadía.

que ofrecen experiencias de , entre ellas , , y circuitos para recorrer en , ideales para quienes buscan sumar a su estadía. Pasear por la feria de artesanos que se instala cada fin de semana en la plaza central, un espacio donde emprendedores y creadores locales comercializan productos regionales como conservas dulces, prendas tejidas, piezas de cerámica y mates trabajados de manera artesanal.

Quebrada de la Mermela.

Conocer la Iglesia San Juan Bautista y caminar por el sector histórico del pueblo, que aún mantiene el espíritu tradicional de la zona a través de sus caminos de tierra y construcciones con impronta campestre .

y caminar por el del pueblo, que aún mantiene el de la zona a través de sus y construcciones con . Descubrir los sabores típicos de la región probando especialidades locales como el cabrito a la serrana, empanadas tradicionales , elaboraciones dulces caseras y bebidas artesanales , disponibles en restaurantes, comedores y hospedajes familiares .

de la región probando especialidades locales como el , elaboraciones dulces caseras y , disponibles en restaurantes, comedores y . Disfrutar de una jornada de pesca recreativa en el río Los Sauces , un entorno natural que además cuenta con rincones ideales para descansar, contemplar el paisaje y compartir un picnic al aire libre .

en el río , un que además cuenta con rincones ideales para descansar, contemplar el paisaje y compartir un . Participar de los distintos festivales de música folklórica que se desarrollan durante la temporada estival, eventos que reúnen cultura, tradición y espectáculos para residentes y visitantes.

Cómo llegar a Nono

El trayecto desde la ciudad de Córdoba demanda cerca de dos horas y media de viaje en auto, a lo largo de una distancia aproximada de 150 kilómetros.

Para llegar, es necesario partir desde Córdoba Capital por la Ruta Nacional 20 en dirección a Barrio Sierras de Oro. Desde allí se continúa por la Ruta Provincial C45 y luego por la Ruta Provincial 34 hasta arribar a Mina Clavero. A partir de ese punto, el recorrido sigue por la Ruta Provincial 14, que conecta directamente con Nono tras unos 10 kilómetros de camino.

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El recorrido incluye el emblemático Camino de las Altas Cumbres, considerado uno de los trayectos escénicos más impactantes de la Argentina por sus vistas serranas y paisajes naturales. Quienes viajen desde Buenos Aires pueden optar por llegar en avión al Aeropuerto Ingeniero Ambrosio Taravella y desde allí continuar el viaje en vehículo de alquiler o mediante servicios de transporte terrestre.

Otra alternativa es realizar el trayecto por carretera, recorriendo cerca de 800 kilómetros por la Ruta Nacional 8 hasta Río Cuarto, continuar por la Ruta Provincial 30 rumbo a Villa Dolores y completar el recorrido a través de la Ruta Provincial 14, que conduce directamente a Nono.