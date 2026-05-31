Calles sin autos, paisajes increíbles y una tranquilidad difícil de encontrar. Desde las sierras de Córdoba hasta los cerros del norte argentino, estos pueblos eligieron preservar su esencia y hoy son verdaderas joyas turísticas.

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En tiempos donde el ruido y el ritmo acelerado parecen dominar la vida cotidiana, todavía existen lugares donde caminar es la única forma de descubrir sus encantos. En distintos puntos de Argentina, algunos pueblos decidieron restringir o prohibir la circulación de vehículos para proteger su patrimonio natural, cultural y arquitectónico.

Rodeados de montañas, bosques o paisajes históricos, estos destinos invitan a bajar el ritmo, disfrutar del silencio y vivir una experiencia diferente. Entre ellos se destacan tres de los pueblos peatonales más bellos del país.

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. (51) Los 3 pueblos peatonales más bellos de Argentina

Ubicada en el Valle de Calamuchita, en la provincia de Córdoba, La Cumbrecita es considerada el primer pueblo peatonal del país. Allí, los visitantes deben dejar sus vehículos en una playa de estacionamiento ubicada en el acceso y recorrer el resto del destino exclusivamente a pie.

Su arquitectura de estilo alpino, los bosques de pinos, los arroyos cristalinos y las cascadas convierten a este rincón serrano en uno de los lugares más elegidos por quienes buscan naturaleza y tranquilidad.

Entre sus principales atractivos se encuentran la Plaza de los Pioneros, la Capilla Ecuménica, La Olla y numerosos senderos que permiten descubrir paisajes únicos en pleno corazón de las Sierras Grandes.

La Carolina, el pueblo minero que conquistó al mundo

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. (52) Los 3 pueblos peatonales más bellos de Argentina

En el corazón de las sierras puntanas se encuentra La Carolina, un pequeño pueblo histórico que fue reconocido por ONU Turismo como uno de los más lindos del mundo.

Sus calles de piedra, casas coloniales y entorno natural conservan intacta la esencia de los antiguos asentamientos mineros. Para proteger ese patrimonio, el casco histórico fue peatonalizado, permitiendo a los visitantes recorrerlo con total tranquilidad.

La principal atracción es la histórica mina Buena Esperanza, donde se realizan visitas guiadas que permiten conocer los túneles utilizados durante la fiebre del oro. También destacan las caminatas serranas y las experiencias rurales vinculadas a la cría de llamas.

Iruya, el pueblo colgado entre las montañas

Los cambios en el recorrido del transporte público en San Salvador de Jujuy se darán a partir del 16 de diciembre. (53) Los 3 pueblos peatonales más bellos de Argentina

En el norte de Salta, rodeado por imponentes cerros y quebradas, Iruya aparece como uno de los destinos más impactantes de Argentina.

Sus empinadas calles empedradas, muchas de ellas inaccesibles para vehículos convencionales, obligan a recorrer el pueblo caminando y permiten apreciar de cerca su arquitectura tradicional de adobe y piedra.

La Iglesia de San Roque y San José, construida en el siglo XVIII, es uno de los símbolos más representativos de la localidad y el punto de partida para descubrir miradores, senderos y paisajes que parecen detenidos en el tiempo.

Con su mezcla de cultura andina, historia y naturaleza, Iruya se consolidó como uno de los pueblos más fascinantes del norte argentino.

Tres destinos donde el tiempo parece detenerse

La Cumbrecita, La Carolina e Iruya tienen algo en común: apostaron por preservar su identidad y ofrecer una experiencia diferente, lejos del tránsito y del ruido de las grandes ciudades. Caminar sus calles no solo permite conocer paisajes extraordinarios, sino también conectar con la historia, las tradiciones y la esencia más auténtica de cada lugar.