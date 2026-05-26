Quién es Tamara Rogouski, la primera madre en ganar Miss Universo Argentina

La noche del lunes 25 de mayo dejó una nueva reina para la Argentina. La misionera Tamara Rogouski ganó el certamen Miss Universo Argentina 2026 y representará al país en la 75° edición del concurso internacional, que se realizará en noviembre en Puerto Rico. La joven oriunda de Puerto Iguazú se impuso entre 31 participantes de distintas provincias y marcó un hecho inédito: será la primera madre argentina en competir en Miss Universo.

El evento tuvo lugar en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires y reunió a candidatas de todo el país en una gala cargada de emoción, desfiles y presentaciones artísticas. La conducción estuvo a cargo de Giuliano Fessia, mientras que el jurado evaluó a las concursantes en entrevistas, pasarela y desenvolvimiento escénico.

La representante de La Pampa, Daiana Pereyra, obtuvo el puesto de primera finalista. Además de quedarse con la corona nacional, Rogouski recibió el reconocimiento a “mejor rostro”, uno de los premios especiales de la noche.

Tamara Rogouski Tamara Rogouski.

Una representante con historia propia

Tamara Rogouski tiene 28 años y nació en Puerto Iguazú, Misiones. Desde muy chica comenzó a trabajar como modelo y a los 12 años ya participaba en desfiles y producciones tanto en la Argentina como en Paraguay. Con el paso del tiempo, consolidó su carrera en el mundo de la moda, aunque también desarrolló otros perfiles profesionales.

La nueva Miss Universo Argentina es licenciada en marketing y coach ontológico. Además, es mamá de Sophi, su hija pequeña, un aspecto que tomó gran relevancia durante el concurso y que despertó repercusión en redes sociales y medios nacionales.

La organización destacó su desempeño durante toda la competencia y su capacidad para transmitir un mensaje cercano, enfocado en la juventud, la confianza personal y el compromiso social.

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El mensaje que emocionó en el escenario

Uno de los momentos más comentados de la noche llegó durante la instancia de discurso. Frente al jurado y al público, Tamara Rogouski eligió dirigirse a los jóvenes con palabras vinculadas a la identidad y la superación personal.

“Como coach entendí que una conversación puede cambiarlo todo. Como profesional del marketing descubrí el poder de la palabra. Y como mamá aprendí que cada decisión puede inspirar a alguien”, expresó sobre el escenario.

Luego, agregó: “No esperen el momento perfecto, empiecen hoy. Porque yo sí creo en una juventud con compromiso, capaz de dejar una huella en este mundo”.

Sus palabras generaron aplausos dentro del teatro y rápidamente circularon en plataformas digitales, donde usuarios destacaron tanto su historia personal como el hecho de convertirse en la primera madre argentina en llegar al certamen internacional.

Tamara Rogouski Tamara Rogouski.

De Misiones al escenario internacional

Con esta coronación, Rogouski se transformó en la sucesora de Aldana Masset, la representante entrerriana que participó en Miss Universo 2025, realizado en Tailandia. En aquella edición, la ganadora fue la mexicana Fátima Bosch.

Ahora, la misionera iniciará la preparación rumbo a Puerto Rico, sede elegida para la edición número 75 del histórico certamen internacional de belleza.

La victoria de Tamara Rogouski también volvió a poner en escena el crecimiento de representantes del interior del país dentro de los concursos nacionales. En esta edición participaron candidatas de distintas provincias argentinas, con perfiles profesionales, académicos y sociales diversos.