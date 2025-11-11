martes 11 de noviembre de 2025

11 de noviembre de 2025 - 09:20
Quién es Aldana Masset, la cantante argentina que deslumbra en Miss Universo

Se trata de Aldana Masset, y es la encargada de representar al país en Miss Universo en este mes de noviembre, donde habrá cerca de 130 países representados.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Quién es Aldana Masset, la cantante que se perfila como favorita a ganar el certamen de belleza.

Quién es Aldana Masset, la cantante que se perfila como favorita a ganar el certamen de belleza.

A sus 25 años, Aldana Masset dejó atrás los escenarios de música popular para convertirse en la flamante Miss Universo Argentina 2025. Con un perfil que rápidamente la posiciona entre las candidatas más destacadas, se perfila como una de las favoritas de la noche final del certamen internacional.

La joven fue coronada el 25 de mayo en Buenos Aires y desde entonces intensifica su preparación para representar al país el 21 de noviembre en Pak Kret, Nonthaburi, Tailandia. Pero, ¿quién es Aldana Masset y por qué ya figura entre las favoritas, algo que no sucedía desde hace tiempo?

Aldana Masset llegando a Tailandia.

Más sobre Aldana Masset, candidata a Miss Universo

Originaria de Valle María, en la provincia de Entre Ríos, Masset ha construido un recorrido que integra música, moda y comunicación: trabaja como modelo profesional, asesora de imagen e influencer, combinando estas actividades con una fuerte presencia en redes sociales, donde amplía su audiencia y fortalece su conexión con el público. Su consagración fue celebrada con orgullo por la comunidad de Valle María.

Antes de involucrarse en el mundo de los certámenes, Aldana ya había alcanzado notoriedad como cantante de la banda de cumbia pop Agapornis en 2022, reemplazando a Melina Lezcano.

Aldana Masset en Agapornis.

Aquella etapa en los escenarios, según sus propias palabras, le brindó “confianza y herramientas para enfrentar momentos de presión ”, un aprendizaje que hoy se considera un valor agregado para su desempeño en pasarelas y entrevistas a nivel internacional.

Segunda oportunidad en Miss Universo y mensaje

Masset ya había explorado anteriormente el mundo de los certámenes: en 2019 participó sin resultar ganadora, una experiencia que le sirvió de aprendizaje y la impulsó a regresar con mayor preparación.

Tras su coronación, destacó en su discurso que la verdadera esencia de la belleza va más allá de la apariencia: “Lo que brilla no es la corona, sino las acciones que la sostienen”, enfatizó, mostrando un enfoque basado en propósito y proyecto, además de imagen.

Foto oficial posterior a su elección como Miss Argentina.

Al suceder a Magalí Benejam, la joven destaca en las principales listas de pronósticos y a nivel internacional se perfila como una de las favoritas para ingresar al Top 10 del Miss Universo.

Qué sigue en la agenda

Masset ya se encuentra en Tailandia, inmersa en las actividades previas al concurso, que incluyen recorridas promocionales, sesiones fotográficas y ensayos. Allí seguirá perfeccionando su preparación física, practicando pasarela, entrenando para la entrevista y trabajando su imagen y comunicación junto al equipo de Miss Universo Argentina.

Aldana Masset en el tercer día de la concentración.

La gran final se llevará a cabo el 21 de noviembre de 2025 en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, donde competirá frente a más de 120 delegadas de distintos países.

