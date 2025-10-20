Cuándo es Miss Universo 2025 y quiénes son las candidatas

La edición 2025 de Miss Universe se prepara para deslumbrar al público internaciona l . El concurso, que reúne a mujeres de todos los continentes, tendrá lugar el viernes 21 de noviembre de 2025 en el Impact Challenger Hall de Tailandia, un escenario icónico que ya recibió la competencia en 2005 y 2018 .

La actual reina, Victoria Kjær Theilvig , de Dinamarca, entregará la corona a su sucesora en una noche llena de glamour, música y espectáculos. El evento será transmitido a todo el mundo y contará con una amplia cobertura en redes sociales y plataformas digitales.

El país asiático superó las propuestas de Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Marruecos, India, Sudáfrica y España , convirtiéndose en la sede oficial del certamen. Con esta nueva edición, Tailandia alcanza su cuarta organización del concurso, consolidándose como uno de los destinos preferidos por la organización internacional.

En los días previos a la final se llevarán a cabo las rondas preliminares de traje de baño, vestido de gala y entrevistas personales, donde se definirá gran parte del resultado final. También se realizarán eventos benéficos y desfiles promocionales con la participación de todas las candidatas.

Jurado con figuras de renombre

El jurado de Miss Universe 2025 estará integrado por personalidades destacadas del mundo del arte, la moda y el emprendimiento. Entre ellos se encuentran:

Omar Harfouch, compositor y empresario franco-libanés.

Romero Britto, artista plástico y escultor brasileño.

Andrea Meza, Miss Universo 2020 de México.

, Miss Universo 2020 de México. Sharon Fonseca, modelo, actriz y emprendedora venezolana.

Este panel internacional evaluará no solo la presencia escénica, sino también la personalidad, los valores y el compromiso social de las concursantes.

Candidatas confirmadas

El listado oficial cuenta con más de 90 participantes, entre ellas las representantes de América Latina, Europa, Asia, África y Oceanía. Por Argentina, la candidata será Aldana Masset, quien buscará destacarse con un mensaje de empoderamiento y diversidad.

Aldana Masset, Miss Universo Argentina (6).jpg

Las participantes:

Albania – Flavia Harizaj

Alemania – Diana Fast

Angola – Maria Cunha

Argentina – Aldana Masset

Armenia – Peggy Garabekian

Aruba – Hannah Arends

Australia – Lexie Brant

Bahamas – Maliqué Bowe

Bangladés – Tangia Methila

Bélgica – Karen Jansen

Belice – Isabella Zabaneh

Bielorrusia – Alena Kucheruk

Bolivia – Yessica Hausermann

Bonaire – Nicole Peiliker

Botsuana – Lillian Andries

Brasil – Gabriela Lacerda

Bulgaria – Gaby Guha

Cabo Verde (Islas Caimán) – Tahiti Seymour

Camboya – Nearysocheata Thai

Camerún – Josiane Golonga

Canadá – Jaime VandenBerg

Chile – Inna Moll

China – Zhao Na

Colombia – Vanessa Pulgarín

Corea del Sur – Soo-yeon Lee

Costa de Marfil – Olivia Yacé

Costa Rica – Mahyla Roth

Croacia – Laura Gnjatovi

Cuba – Lina Luaces

Curazao – Camille Thomas

Dinamarca – Monique Sonne

Ecuador – Nadia Mejía

Egipto – Sabrina Maged

El Salvador – Giulia Zanoni

Emiratos Árabes Unidos – Mariam Mohamed

Eslovaquia – Viktoria Güllová

Eslovenia – Hana Klaut

España – Andrea Valero

Estados Unidos: será coronada el 24 de octubre

Estados Unidos (Miss Latina) – Yamilex Hernández

Estonia – Brigitta Schaback

Filipinas – Ahtisa Manalo

Finlandia – Sarah Dzafce

Francia – Ève Gilles

Ghana – Andromeda Peters

Gran Bretaña – Danielle Latimer

Grecia – Mary Chatzipavlou

Guadalupe – Ophély Mézino

Guatemala – Raschel Paz

Guinea – Tiguidanké Bérété

Guyana – Chandini Baljor

Haití: será coronada el 19 de octubre

Honduras – Alejandra Fuentes

Hong Kong – Lizzie Li

Hungría – Kincs Dezsényi

India – Manika Vishwakarma

Indonesia – Sanly Liu

Irak – Hanin Al Qoreishy

Irlanda – Aadya Srivastava

Islandia – Helena O’Connor

Islas Caimán – Tahiti Seymour

Islas Turcas y Caicos – Bereniece Dickenson

Islas Vírgenes Británicas – Olivia Freeman

Islas Vírgenes de EE. UU. – Britanny Robinson

Israel – Melanie Shiraz

Italia – Lucilla Nori

Jamaica – Gabrielle Henry

Japón – Kaori Hashimoto

Kazajistán – Dana Almassova

Kosovo – Dorea Shala

Kirguistán – Mary Kuvakova

Laos – Lattana Munvilay

Letonia – Meldra Rosenberg

Líbano – Sarah Bou Jaoude

Macao – Kris Fong

Malasia – Chloe Lim

Malta – Julia Cluett

Martinica – Célya Abatucci

Mauricio – Aurélie Alcindor

Mayotte – Nourya Aboutoihi

México – Fátima Bosch

Moldavia – Mariana Ignat

Myanmar – Myat Yadanar Soe

Namibia – Johanna Swartbooi

Nepal – Sanya Adhikari

Nicaragua – Itza Castillo

Níger – Zoulahatou Amadou

Nigeria – Basil Onyinyechi

Noruega – Leonora Lysglimt-Rødland

Nueva Zelanda – Abbigail Sturgin

Países Bajos – Nathalie Mogbelzada

Pakistán – Roma Riaz

Palestina – Nadeen Ayoub

Panamá – Mirna Caballini

Paraguay – Yanina Gómez

Perú – Karla Bacigalupo

Portugal – Camila Vitorino

Puerto Rico – Zashely Alicea

Reino Unido (Gran Bretaña) – Danielle Latimer

República Checa – Michaela Tomanová

República Democrática del Congo – Dorcas Dienda

República Dominicana – Jennifer Ventura

Rumania – Catalina Jacob

Rusia – Anastasia Venza

Ruanda – Solange Keita

Santa Lucía – Shianne Smith

Senegal – Camilla Diagne

Singapur – Annika Sager

Sri Lanka – Lihasha White

Suecia – Daniella Lundqvist

Suiza – Naima Acosta

Surinam – Chiara Wijntuin

Tailandia – Praveenar Singh

Tanzania – Naisae Yona

Trinidad y Tobago – Latifah Morris

Turquía – Ceren Arslan

Ucrania – Sofiya Tkachuk

Uruguay – Valeria Baladan

Venezuela – Stephany Abasali

Vietnam – Hng Giang Nguyn

Zambia – Kunda Mwamulima

Zimbabue – Lyshanda Moyas

La representante de Estados Unidos será coronada el 24 de octubre, mientras que la de Haití se elegirá el 19 de octubre.

Expectativa global por Miss Universe 2025

El concurso promete una puesta en escena innovadora, con nuevas dinámicas y desfiles temáticos que reflejarán la identidad cultural de cada país. La transmisión contará con traducción simultánea y será seguida por millones de espectadores en todo el mundo.

Miss Universe 2025 marcará una nueva etapa para la organización, que busca fortalecer su imagen como un espacio de representación, diversidad y liderazgo femenino.