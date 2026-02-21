El triste relato de la dueña de la perra mutilada en El Arenal: "La dejaron toda cortada, fue horrible"

La familia de la mascota, conmocionada por la brutalidad del ataque, realizó la denuncia en la Seccional 32 junto al Centro Vecinal del barrio. Daniel Contreras, referente de esa institución, indicó que hay al menos otros tres perritos desaparecidos en la zona, lo que generó mayor preocupación entre los vecinos.
Por su parte, Virginia López, dueña de Taty, relató a Todojujuy.com el dolor que atraviesa: “Esto fue algo nunca visto para mí. Mi perrita ya tenía 15 años de vida. La dejaron toda cortada, fue horrible. A veces no quiero ni hablar del tema del dolor que me genera”, expresó entre lágrimas.
Según contó, Taty apareció herida cerca de las 10:30 de la mañana, una hora después de que ella saliera a trabajar. “Mi hijo me llamó llorando, todo asustado. Tuvo que llamar a su tío. Yo no pude salir del trabajo, fue desesperante”, relató.
La vecina también contó que en el barrio se viven situaciones de inseguridad y que, tras este hecho, muchos vecinos comenzaron a extremar cuidados con sus mascotas. “Tratamos de cuidarnos entre todos, de no dejarlos solos. Hay perritos que desaparecieron y no aparecieron más”, agregó.
Tristeza y miedo en el barrio
Desde la familia pidieron mayor presencia policial y seguridad en la zona, especialmente de cara al inicio de clases. “Necesitamos más seguridad en el barrio. Estamos asustados, no solo por los animales, también por los chicos”, manifestó Virginia.