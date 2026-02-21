El triste relato de la dueña de la perra mutilada en El Arenal: "La dejaron toda cortada, fue horrible"

Barrio Arenal: sector por donde fue el caso de maltrato animal.

Taty, la perrita despellejada viva, no resistió y murió al recibir la atención veterinaria

Un nuevo y estremecedor caso de maltrato animal sacudió a los vecinos del barrio El Arenal , ex finca Montenovich, en San Salvador de Jujuy. El jueves 12 de febrero, una perrita de 15 años llamada “Taty” fue encontrada gravemente mutilada entre las calles Sagrado Corazón, Soldado Ávila y 2 de Abril. Pese a la atención veterinaria de urgencia, no resistió las heridas y murió horas después.

Indignación. Maltrato animal: rescataron a un perro en el arroyo Las Martas y está en muy mal estado

La familia de la mascota, conmocionada por la brutalidad del ataque, realizó la denuncia en la Seccional 32 junto al Centro Vecinal del barrio. Daniel Contreras, referente de esa institución, indicó que hay al menos otros tres perritos desaparecidos en la zona, lo que generó mayor preocupación entre los vecinos.

Por su parte, Virginia López, dueña de Taty, relató a Todojujuy.com el dolor que atraviesa: “ Esto fue algo nunca visto para mí. Mi perrita ya tenía 15 años de vida. La dejaron toda cortada, fue horrible. A veces no quiero ni hablar del tema del dolor que me genera”, expresó entre lágrimas.

Según contó, Taty apareció herida cerca de las 10:30 de la mañana, una hora después de que ella saliera a trabajar. “Mi hijo me llamó llorando, todo asustado. Tuvo que llamar a su tío. Yo no pude salir del trabajo, fue desesperante”, relató.

La vecina también contó que en el barrio se viven situaciones de inseguridad y que, tras este hecho, muchos vecinos comenzaron a extremar cuidados con sus mascotas. “Tratamos de cuidarnos entre todos, de no dejarlos solos. Hay perritos que desaparecieron y no aparecieron más”, agregó.

Tristeza y miedo en el barrio

Desde la familia pidieron mayor presencia policial y seguridad en la zona, especialmente de cara al inicio de clases. “Necesitamos más seguridad en el barrio. Estamos asustados, no solo por los animales, también por los chicos”, manifestó Virginia.

El caso generó repudio entre organizaciones protectoras de animales y vecinos del sector, que piden que se investigue el hecho y se identifique al responsable.

Ante un caso de maltrato animal es importante involucrarse y hacer la denuncia en la seccional más cercana, o en caso de urgencia llamar al 911.