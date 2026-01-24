Maltrato animal: rescataron a un perro en el arroyo Las Martas y está en muy mal estado

Maltrato animal: dejaron abandonado a un perro en el arroyo Las Martas

Un grave hecho de maltrato animal generó conmoción en las últimas horas, luego de que un perro fuera encontrado abandonado a su suerte en el arroyo Las Martas, en un estado de extrema gravedad. El animal presentaba una lesión severa en una de sus extremidades, donde se podía observar el hueso expuesto.

En este sector del arroyo Las Martas estaba el animal En este sector del arroyo Las Martas estaba el animal El animal fue llevado al Hogar San Roque Desde el Hogar San Roque dieron a conocer que la mujer que lo encontró al perro, Victoria Sequeira, fue clave para salvarle la vida al animal. La mujer ingresó al arroyo para localizarlo, pidió prestada una carretilla a un vecino de la zona y recorrió varias cuadras a pie hasta llegar a la sede del refugio con el perro.

Gracias a su intervención inmediata, se activó el sistema de asistencia del hogar junto a Gabriela y Gustavo, quienes coordinaron la primera atención veterinaria de urgencia.

Está en estado crítico de salud “El pobre está hipotérmico, con una herida muy grande que está infectada, donde se le ven los huesos y estaba desesperado de hambre”, relató Gabriela a través de sus redes sociales, donde también expresó su profundo agradecimiento a Victoria por el rescate.

El animal fue trasladado de inmediato a un centro veterinario para recibir atención especializada, mientras se evalúa su evolución. Pedido de conciencia y repudio al maltrato Desde el Hogar San Roque repudiaron el abandono y reiteraron el pedido a la comunidad para denunciar casos de maltrato animal, al tiempo que destacaron la importancia de la tenencia responsable. “El coraje, el empuje y la humanidad de personas como Victoria marcan la diferencia”, señalaron desde la institución, subrayando que sin su rápida intervención el desenlace podría haber sido fatal.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.