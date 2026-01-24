sábado 24 de enero de 2026

24 de enero de 2026 - 12:04
Indignación.

Maltrato animal: rescataron a un perro en el arroyo Las Martas y está en muy mal estado

Un nuevo caso de maltrato animal se dio a conocer en Jujuy. Una mujer encontró un perro en muy mal estado que estaba tirado en el arroyo Las Martas.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Maltrato animal: dejaron abandonado a un perro en el arroyo Las Martas&nbsp;

Maltrato animal: dejaron abandonado a un perro en el arroyo Las Martas 

Un grave hecho de maltrato animal generó conmoción en las últimas horas, luego de que un perro fuera encontrado abandonado a su suerte en el arroyo Las Martas, en un estado de extrema gravedad. El animal presentaba una lesión severa en una de sus extremidades, donde se podía observar el hueso expuesto.

En este sector del arroyo Las Martas estaba el animal
En este sector del arroyo Las Martas estaba el animal

En este sector del arroyo Las Martas estaba el animal

El animal fue llevado al Hogar San Roque

Desde el Hogar San Roque dieron a conocer que la mujer que lo encontró al perro, Victoria Sequeira, fue clave para salvarle la vida al animal. La mujer ingresó al arroyo para localizarlo, pidió prestada una carretilla a un vecino de la zona y recorrió varias cuadras a pie hasta llegar a la sede del refugio con el perro.

Gracias a su intervención inmediata, se activó el sistema de asistencia del hogar junto a Gabriela y Gustavo, quienes coordinaron la primera atención veterinaria de urgencia.

Está en estado crítico de salud

“El pobre está hipotérmico, con una herida muy grande que está infectada, donde se le ven los huesos y estaba desesperado de hambre”, relató Gabriela a través de sus redes sociales, donde también expresó su profundo agradecimiento a Victoria por el rescate.

El animal fue trasladado de inmediato a un centro veterinario para recibir atención especializada, mientras se evalúa su evolución.

Pedido de conciencia y repudio al maltrato

Desde el Hogar San Roque repudiaron el abandono y reiteraron el pedido a la comunidad para denunciar casos de maltrato animal, al tiempo que destacaron la importancia de la tenencia responsable.

“El coraje, el empuje y la humanidad de personas como Victoria marcan la diferencia”, señalaron desde la institución, subrayando que sin su rápida intervención el desenlace podría haber sido fatal.

