martes 10 de marzo de 2026

9 de marzo de 2026 - 22:59
Conflicto.

Manifestación frente a Casa de Gobierno: familiares de policías reclaman un aumento del 50%

Representantes de familiares y retirados se reunieron con el ministro de Seguridad tras la violenta manifestación que tuvo lugar este lunes. Les solicitaron formalizar un nuevo petitorio y retomar las negociaciones este martes por la mañana.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
WhatsApp Image 2026-03-10 at 00.18.07

En medio del conflicto salarial con la Policía de Jujuy, representantes de los manifestantes informaron que mantuvieron una reunión con autoridades de la fuerza y con el ministro de Seguridad tras la manifestación que tuvo lugar este lunes por la noche. En ese encuentro plantearon los reclamos que vienen realizando familiares de efectivos, personal retirado y sectores vinculados a la Policía.

Según explicaron, durante el encuentro transmitieron el pedido de incremento salarial que vienen reclamando los manifestantes que permanecen frente a la Casa de Gobierno. Sin embargo, indicaron que no hubo una respuesta concreta por parte de las autoridades. “Nos dijeron que están trabajando en una mesa salarial y que una respuesta concreta hoy a la noche no nos pueden dar”, señalaron tras salir de la reunión.

Embed - Balance de la reunión en Casa de Gobierno

Los representantes indicaron que esperaban obtener una definición inmediata sobre el aumento solicitado. “Nosotros esperábamos otra respuesta, que nos dijeran directamente cuánto iba a ser el aumento. Pero eso no ocurrió”, explicaron.

En ese marco, las autoridades provinciales convocaron a los representantes a presentar un nuevo petitorio formal para continuar con las negociaciones. “Nos esperan mañana a las 11 de la mañana (martes) con un nuevo petitorio formal para analizar el pedido”, afirmaron.

El planteo que impulsan los manifestantes apunta a un incremento del 50% en los salarios policiales, compuesto por un 30% al salario básico y un 20% en distintos ítems. “La propuesta que estamos planteando es del 50%, 30% al básico y 20% en los otros ítems”, detallaron.

Mientras tanto, la situación continúa en evaluación entre los manifestantes, quienes analizan cómo continuará el reclamo a la espera de la instancia de diálogo prevista con las autoridades provinciales.

image
Manifestación frente a Casa de Gobierno: familiares de policías reclaman un aumento del 50%

Manifestación frente a Casa de Gobierno: familiares de policías reclaman un aumento del 50%

Inicio de la manifestación en Casa de Gobierno

La manifestación frente a la Casa de Gobierno de Jujuy continúa este lunes por la noche en el marco del conflicto salarial que en los últimos días generó tensión entre el Gobierno provincial y sectores vinculados a la Policía. La protesta comenzó en Plaza Belgrano, frente al edificio gubernamental, y está encabezada por familiares de efectivos, policías retirados y personas vinculadas a la fuerza que rechazan el acuerdo salarial anunciado horas antes por el Ejecutivo.

Embed - FAMILIARES DE POLICÍAS RECLAMAN UN AUMENTO DEL 50%

Pedido de los familiares tras iniciar la manifestación:

Durante la jornada, el Gobierno informó que autoridades del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Trabajo mantuvieron una reunión con representantes del personal activo y retirado de las fuerzas de seguridad, quienes manifestaron su conformidad con los consensos alcanzados. Sin embargo, quienes se concentran frente a la Casa de Gobierno aseguran que ese entendimiento no representa a todos los sectores.

En medio de la manifestación, Cecilia, familiar de un efectivo y una de las voceras del reclamo, explicó que el objetivo de los manifestantes es poder dialogar directamente con funcionarios con poder de decisión. “Le hicimos un petitorio para poder hablar con el ministro de Hacienda y el ministro de Seguridad para que nos den el incremento del salario policial. Queremos un sueldo digno para poder vivir mejor”, señaló.

image

“El pedido que se firmó esta mañana no está legalizado por todas las personas que estamos aquí presentes. Nuestra intención es entrar a hablar con el ministro y después salir a consultar con toda la gente que está afuera”, sostuvo Cecilia como familiar de un miembro de la fuerza. En concreto, los sectores que se manifiestan plantean un aumento del 30% al salario básico y un 20% en distintos ítems, lo que representaría un incremento cercano al 50% en los ingresos.

“Estamos a la espera de que el ministro venga a atendernos. Vamos a permanecer aquí hasta que alguien con poder de decisión nos reciba”, afirmó. Mientras tanto, los manifestantes continúan concentrados frente a la Casa de Gobierno a la espera de una respuesta de las autoridades provinciales.

