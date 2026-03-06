Reunión entre el Gobierno y policías, retirados y personal de Seguridad

El Gobierno de Jujuy profundiza el diálogo con los integrantes y representantes de las fuerzas de Seguridad de la provincia. En ese marco, este jueves se concretó una nueva reunión encabezada por el ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, junto al jefe de la Policía, Milton Sánchez, con el objetivo de avanzar en el abordaje de temáticas salariales.

El titular de la cartera económica señaló que el encuentro se desarrolló “en muy buenos términos y con resultados muy positivos”. En ese sentido, explicó que se conformó una comisión exprés -en representación de los miembros de la Policía y del Servicio Penitenciario-, motivo por el cual solicitaron adelantar para este jueves 5 de marzo la reunión que originalmente estaba prevista para el lunes 16.

Ante el pedido y en línea con la voluntad permanente de diálogo, el Ejecutivo provincial convocó inmediatamente al encuentro, instancia en la que se expusieron los principales planteamientos de los representantes de las fuerzas de seguridad.

Embed - AVANZA EL DIÁLOGO ENTRE EL GOBIERNO DE JUJUY Y LOS REPRESENTANTES DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD "Manifestaron que la comisión que se presentó no va a ser la misma que lo hará en el Ministerio de Seguridad para tratar temas operativos. El lunes van a venir quienes abordarán el tema salarial", explicó Cardozo sobre la decisión de quienes representan a los miembros de la fuerza.

En esa línea, detalló que en la reunión de este jueves estuvo presente un contador del Servicio Penitenciario, "por lo que ya hubo algunos planteos de ítems que van a trabajar en una propuesta para el lunes, cuando tendremos la próxima reunión para seguir avanzando sobre este tema". El ministro también subrayó la amplitud de la convocatoria, destacando que participaron representantes de distintos sectores: efectivos en actividad y retirados, tanto de la Policía como del Servicio Penitenciario. Finalmente, Cardozo remarcó que “la apertura al diálogo por parte del Gobierno de Jujuy es total” y valoró la predisposición de los participantes, así como el marco de respeto en el que se desarrolló la reunión, consolidando el funcionamiento de las vías institucionales para abordar las distintas inquietudes del sector. reunion seguridad policia gobierno

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.