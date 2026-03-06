sábado 07 de marzo de 2026

6 de marzo de 2026 - 09:28
Reunión.

Avanza el diálogo entre el Gobierno de Jujuy y los representantes de las fuerzas de Seguridad

El ministro de Hacienda y Finanzas y el jefe de la Policía de la provincia de Jujuy concretaron una nueva reunión con personal retirado y activo de la Policía y el Servicio Penitenciario.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Reunión entre el Gobierno y policías, retirados y personal de Seguridad

Reunión entre el Gobierno y policías, retirados y personal de Seguridad

El titular de la cartera económica señaló que el encuentro se desarrolló “en muy buenos términos y con resultados muy positivos”. En ese sentido, explicó que se conformó una comisión exprés -en representación de los miembros de la Policía y del Servicio Penitenciario-, motivo por el cual solicitaron adelantar para este jueves 5 de marzo la reunión que originalmente estaba prevista para el lunes 16.

Ante el pedido y en línea con la voluntad permanente de diálogo, el Ejecutivo provincial convocó inmediatamente al encuentro, instancia en la que se expusieron los principales planteamientos de los representantes de las fuerzas de seguridad.

"Manifestaron que la comisión que se presentó no va a ser la misma que lo hará en el Ministerio de Seguridad para tratar temas operativos. El lunes van a venir quienes abordarán el tema salarial", explicó Cardozo sobre la decisión de quienes representan a los miembros de la fuerza.

En esa línea, detalló que en la reunión de este jueves estuvo presente un contador del Servicio Penitenciario, "por lo que ya hubo algunos planteos de ítems que van a trabajar en una propuesta para el lunes, cuando tendremos la próxima reunión para seguir avanzando sobre este tema".

El ministro también subrayó la amplitud de la convocatoria, destacando que participaron representantes de distintos sectores: efectivos en actividad y retirados, tanto de la Policía como del Servicio Penitenciario.

Finalmente, Cardozo remarcó que “la apertura al diálogo por parte del Gobierno de Jujuy es total” y valoró la predisposición de los participantes, así como el marco de respeto en el que se desarrolló la reunión, consolidando el funcionamiento de las vías institucionales para abordar las distintas inquietudes del sector.

