Comunicado del Gobierno de Jujuy sobre el petitorio de familiares y personal retirado

El Gobierno de la Provincia de Jujuy informa a la opinión pública y a los integrantes de las fuerzas de Seguridad algunas determinaciones tomadas en relación al petitorio de familiares y personal retirado.

El comunicado del Gobierno de Jujuy A requerimiento de los sectores interesados, se decidió dejar sin efecto las resoluciones N° 000077 y 000078 emanadas del Ministerio de Seguridad, que establecían modificaciones en los haberes de determinados cuadros de la Policía de la Provincia.

Reafirmando que los canales institucionales permanecen abiertos, a solicitud de los representantes de familiares y retirados, se acordó una mesa de trabajo conjunto para el próximo lunes 16. Esta medida refleja la plena disposición de las autoridades provinciales para alcanzar acuerdos y soluciones a la brevedad.

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda y Finanzas se encuentra elaborando una propuesta superadora destinada al escalafón de Seguridad.

Es necesario consignar que, debido a desacuerdos internos entre los representantes de familiares y retirados, el petitorio escrito no pudo ser recepcionado formalmente por carecer de las firmas de responsabilidad correspondientes. Ratificando la vocación de diálogo y entendimiento expresada por autoridades provinciales, familiares de agentes de Seguridad y personal retirado, el Gobierno de Jujuy hace un llamado a la tranquilidad de toda la población, ante la presencia de infiltrados que responden a sectores políticos ajenos al bienestar de las fuerzas de seguridad, quienes pretenden instalar confusión y temor de manera oportunista.

