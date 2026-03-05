jueves 05 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de marzo de 2026 - 12:40
Seguridad.

Comunicado del Gobierno de Jujuy sobre el petitorio de familiares y personal retirado

El Gobierno de Jujuy emitió un comunicado sobre el petitorio de familiares de policías y personal retirado de Seguridad.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
policia dej ujuy

El Gobierno de la Provincia de Jujuy informa a la opinión pública y a los integrantes de las fuerzas de Seguridad algunas determinaciones tomadas en relación al petitorio de familiares y personal retirado.

Lee además
Cronograma de pagos.
Confirmado.

Arranca hoy el cronograma de pagos: mirá cuándo cobran los estatales
Barrio Alto Comedero.
Jujuy.

Plan de seguridad en Alto Comedero con una inversión de más de $2.400 millones

El comunicado del Gobierno de Jujuy

A requerimiento de los sectores interesados, se decidió dejar sin efecto las resoluciones N° 000077 y 000078 emanadas del Ministerio de Seguridad, que establecían modificaciones en los haberes de determinados cuadros de la Policía de la Provincia.

Reafirmando que los canales institucionales permanecen abiertos, a solicitud de los representantes de familiares y retirados, se acordó una mesa de trabajo conjunto para el próximo lunes 16. Esta medida refleja la plena disposición de las autoridades provinciales para alcanzar acuerdos y soluciones a la brevedad.

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda y Finanzas se encuentra elaborando una propuesta superadora destinada al escalafón de Seguridad.

Es necesario consignar que, debido a desacuerdos internos entre los representantes de familiares y retirados, el petitorio escrito no pudo ser recepcionado formalmente por carecer de las firmas de responsabilidad correspondientes.

Ratificando la vocación de diálogo y entendimiento expresada por autoridades provinciales, familiares de agentes de Seguridad y personal retirado, el Gobierno de Jujuy hace un llamado a la tranquilidad de toda la población, ante la presencia de infiltrados que responden a sectores políticos ajenos al bienestar de las fuerzas de seguridad, quienes pretenden instalar confusión y temor de manera oportunista.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Arranca hoy el cronograma de pagos: mirá cuándo cobran los estatales

Plan de seguridad en Alto Comedero con una inversión de más de $2.400 millones

Básquet adaptado: Jujuy suma equipamiento clave para el Nacional

Vecinos de San Pedro fueron atacados por abejas: hay heridos y pánico en el barrio

Comenzaron las inscripciones en la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral

Lo que se lee ahora
Inscripciones de la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral video
Educación.

Comenzaron las inscripciones en la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Inscripciones de la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral video
Educación.

Comenzaron las inscripciones en la Escuela Sarmiento 2026: nuevas carreras y cursos con rápida salida laboral

Salones destrozados tras el granizo en Abra Pampa. video
Pánico.

Terrible caída de granizo en Abra Pampa: se destrozó el techo de un salón mientras velaban a Alejandro Tolaba

Condena a prisión perpetua para el femicida de Tamara Fierro en Fraile Pintado
Policiales.

Condena a prisión perpetua para el femicida de Tamara Fierro en Fraile Pintado

Gripe 2026: comienza la campaña desde el Ministerio de Salud.
Salud.

Llegan las vacunas antigripales a Jujuy: cuánto costará cada dosis

Fuerte temporal en Abra Pampa: suspendieron las clases en dos escuelas primarias video
Consecuencias.

Fuerte temporal en Abra Pampa: suspendieron las clases en dos escuelas primarias

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel