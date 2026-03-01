domingo 01 de marzo de 2026

1 de marzo de 2026 - 19:33
Jujuy.

Plan de seguridad en Alto Comedero con una inversión de más de $2.400 millones

Incluirá división en cuadrantes, nuevas cámaras de videovigilancia, refacción de dependencias policiales y la creación de centros de gestión y emergencias.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Barrio Alto Comedero.

Barrio Alto Comedero.

El programa apunta a fortalecer la prevención del delito y la lucha contra el crimen organizado en uno de los sectores más poblados y estratégicos de San Salvador de Jujuy. La planificación se estructura en tres ejes centrales: infraestructura, incorporación de equipamiento tecnológico y redistribución operativa de los recursos policiales.

División en cuadrantes y más presencia policial

El diputado y presidente del bloque del Frente Jujuy Crece, Santiago Jubert, destacó como uno de los puntos clave la división estratégica de Alto Comedero en cuatro cuadrantes.

Según explicó, esta organización permitirá un despliegue operativo más eficiente, con mayor presencia policial en las calles y tiempos de respuesta más rápidos ante emergencias.

Tecnología y renovación edilicia

El plan también contempla la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia de alta resolución en sectores considerados críticos, como 47 Hectáreas, Luca Arias y 180 Viviendas.

A su vez, se prevé la refacción integral de edificios policiales en todo el barrio, en el marco de una renovación estructural que busca mejorar las condiciones de trabajo del personal y optimizar la atención a los vecinos.

Nuevos centros de gestión y respuesta

Entre las medidas más relevantes se destaca la creación de dos organismos estratégicos:

  • Un Centro de Gestión de Seguridad, encargado de coordinar tareas de inteligencia y monitoreo.

  • Un Centro Integrado de Emergencias y Defensa Civil, destinado a unificar la capacidad de respuesta inmediata ante catástrofes o incidentes de gran magnitud.

“Esta planificación con su correspondiente inversión es histórica, porque representa un cambio en el paradigma de la prevención y el cuidado de la integridad y los bienes personales de los vecinos de Alto Comedero”, reflexionó Jubert.

