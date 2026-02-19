Asaltaron con una pistola a un chofer de colectivo en Jujuy

Según la información recabada, el colectivero detuvo la unidad en una parada luego de que dos hombres le hicieran seña para subir. En ese momento el colectivo se encontraba sin pasajeros y, ya dentro, los delincuentes lo intimidaron con un arma de fuego.
Qué le robaron al conductor
Fuentes consultadas indicaron que los agresores golpearon al chofer y se apoderaron de un teléfono celular y otros elementos personales. Tras el ataque, escaparon del lugar con rumbo desconocido, mientras la víctima logró reponerse y más tarde se dirigió a una sede policial para radicar la denuncia.
Investigación y búsqueda de los sospechosos
Luego del alerta, efectivos realizaron recorridos por la zona, aunque hasta el momento no se informó la detención de los responsables. Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, que solicitó el relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de testimonios para identificar a los autores.
Por disposición fiscal, la investigación quedó a cargo del personal de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 7, con sede en Alto Comedero, mientras los dos sospechosos continúan siendo intensamente buscados.