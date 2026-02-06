viernes 06 de febrero de 2026

6 de febrero de 2026 - 09:34
Policiales.

Encuentran un hombre asesinado en Salta y creen que fue durante un asalto

El cuerpo fue encontrado en la madrugada del viernes y las primeras hipótesis indican que la víctima habría sido atacada con un arma blanca cerca de las 3.00.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Hallan a un hombre asesinado tras un presunto asalto en la zona sudeste.

Hallan a un hombre asesinado tras un presunto asalto en la zona sudeste.

Durante la madrugada de este viernes, un hombre de unos 35 años apareció muerto en el barrio Santa Cecilia, ubicado en el sector sudeste de la ciudad de Salta. De acuerdo con los datos preliminares, el hombre habría sufrido un robo y fue atacado con un arma blanca cerca de las 3 de la mañana.

El episodio es materia de investigación por parte de la Policía y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). El cadáver apareció a escasa distancia de la avenida Felipe Varela, en las inmediaciones del CIC del barrio Santa Cecilia y de la Comisaría Décima.

El crimen ocurrió durante la madrugada en la zona sudeste, en medio de un apagón que dejó a oscuras el sector cercano a la avenida Felipe Varela.

La zona fue escenario de un amplio operativo con la intervención de agentes policiales, peritos del CIF y de la Policía Científica, mientras se dispusieron vallados y se interrumpió la circulación en varias manzanas.

Quién era el hombre asesinado en el barrio Santa Cecilia

Según indicaron fuentes policiales, el hombre fallecido fue reconocido como Ricardo Cruz. Los primeros indicios apuntan a que la agresión habría comenzado en un pasillo próximo y que, tras resultar herido, el sujeto logró avanzar a pie hasta el sitio donde terminó desplomándose.

Un hombre fue asesinado durante la madrugada de este viernes 6 de febrero en el barrio Santa Cecilia, en la ciudad de Salta.

La presencia de manchas hemáticas en distintos sectores del barrio respalda esa línea de investigación. El responsable del área de Prensa y Vínculos Institucionales de la Policía, Flavio Peloc, sostuvo que por el momento no es posible arribar a definiciones y remarcó que las tareas se concentran en reunir evidencias.

“Se está investigando la mecánica del hecho y la identificación de los autores. La zona es monitoreada, por lo que se analizarán las cámaras de los alrededores para avanzar en la causa”, explicó.

