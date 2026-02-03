martes 03 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de febrero de 2026 - 10:06
Jujuy.

Encuentran muerto a un hombre en la Facultad de Humanidades de la UNJu

El hecho ocurrió cerca de las 7:30. La Facultad de Humanidades permanece cerrada. Tomó intervención la Policía Federal.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Facultad de Humanidades.

Facultad de Humanidades.

Lee además
Carnaval en Jujuy video
Prevención.

Carnaval en Jujuy: recomendaciones para viajar y festejar sin riesgos
Accidente fatal en Calilegua: hombre de 52 años murió tras chocar con su moto (imagen ilustrativa realizada por Todojujuy con IA)
Policial.

Accidente fatal en Calilegua: hombre de 52 años murió tras chocar con su moto

El hecho se registró alrededor de las 7:30, en el interior de la casa de estudios. Según las primeras informaciones, el hombre se habría descompensado de manera repentina mientras se encontraba en el lugar y perdió la vida a los pocos minutos.

Tras el episodio, las autoridades dispusieron el cierre total de la facultad y suspensión de actividades durante toda la jornada. Al momento del procedimiento, el cuerpo permanecía dentro del edificio.

Fuentes consultadas indicaron que el fallecimiento se vinculó con causas naturales, en el marco de un problema cardíaco, aunque se aguardaban las actuaciones de rigor para completar el protocolo.

Facultad de Humanidades
UNJu: lanzaron la oferta académica 2023 online

UNJu: lanzaron la oferta académica 2023 online

Quién era la persona fallecida

La víctima era un empleado de la Universidad Nacional de Jujuy, con funciones habituales en el ámbito universitario. Tenía 65 años y contaba con antecedentes médicos, dato que forma parte de la información preliminar recabada tras el hecho.

Desde la institución señalaron que se activaron los mecanismos internos previstos para este tipo de situaciones, con comunicación inmediata a las autoridades competentes y resguardo del lugar.

Por tratarse de un hecho ocurrido dentro de una institución nacional, tomó intervención la Policía Federal, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes. El procedimiento incluyó el resguardo del edificio, la toma de datos y la coordinación con los servicios médicos, conforme a los protocolos vigentes.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Carnaval en Jujuy: recomendaciones para viajar y festejar sin riesgos

Accidente fatal en Calilegua: hombre de 52 años murió tras chocar con su moto

Brutal incendio de un tren en Córdoba con más de 120 pasajeros a bordo

Tres empresas compiten por la concesión del transporte urbano en San Salvador de Jujuy

Jornada de atención médica gratuita y prevención en la Vieja Terminal: cuándo será

Lo que se lee ahora
Wara Calpanchay. video
Música.

Wara Calpanchay ganó el premio Revelación en Cosquín 2026

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Wara Calpanchay. video
Música.

Wara Calpanchay ganó el premio Revelación en Cosquín 2026

Alerta del FBI permitió frenar una masacre planificada por menores de edad en escuelas de Buenos Aires y Jujuy
Violencia.

Mensajes de odio y simbología nazi: una masacre frustrada en escuelas de Jujuy y Buenos Aires

Imagen ilustrativa.
Jujuy.

Una mujer apuñaló a su pareja en pleno boliche y terminó detenida

Choque RP 1 - Palpalá - imagen ilustrativa Todojujuy video
Palpalá.

Una mujer murió tras ser atropellada por un colectivo en Palpalá

El Paso de Jama permanece cerrado por hielo sobre la ruta
Ahora.

El Paso de Jama permanece cerrado por hielo sobre la ruta

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel