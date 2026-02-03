Encuentran muerto a un hombre en la Facultad de Humanidades de la UNJu

Facultad de Humanidades.

Un hombre de 65 años murió este lunes por la mañana dentro de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), luego de sufrir una descompensación. El episodio generó conmoción en la comunidad universitaria y derivó en el cierre preventivo del edificio.

El hecho se registró alrededor de las 7:30, en el interior de la casa de estudios. Según las primeras informaciones, el hombre se habría descompensado de manera repentina mientras se encontraba en el lugar y perdió la vida a los pocos minutos.

Tras el episodio, las autoridades dispusieron el cierre total de la facultad y suspensión de actividades durante toda la jornada. Al momento del procedimiento, el cuerpo permanecía dentro del edificio.

Fuentes consultadas indicaron que el fallecimiento se vinculó con causas naturales, en el marco de un problema cardíaco, aunque se aguardaban las actuaciones de rigor para completar el protocolo.

Facultad de Humanidades UNJu: lanzaron la oferta académica 2023 online Quién era la persona fallecida La víctima era un empleado de la Universidad Nacional de Jujuy, con funciones habituales en el ámbito universitario. Tenía 65 años y contaba con antecedentes médicos, dato que forma parte de la información preliminar recabada tras el hecho. Desde la institución señalaron que se activaron los mecanismos internos previstos para este tipo de situaciones, con comunicación inmediata a las autoridades competentes y resguardo del lugar. Por tratarse de un hecho ocurrido dentro de una institución nacional, tomó intervención la Policía Federal, que quedó a cargo de las actuaciones correspondientes. El procedimiento incluyó el resguardo del edificio, la toma de datos y la coordinación con los servicios médicos, conforme a los protocolos vigentes.

