martes 03 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de febrero de 2026 - 12:02
Duelo.

Quién era Raúl Muguertegui, el hombre que murió en la Facultad de Humanidades

Ordenanza histórico, era reconocido por su amabilidad y su trato cotidiano con estudiantes, docentes y personal de la Facultad de Humanidades.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Raúl Muguertegui
Lee además
Facultad de Humanidades. video
Jujuy.

Encuentran muerto a un hombre en la Facultad de Humanidades de la UNJu
¡en uno llueve y el otro no! el tiempo para los jueves de compadres y comadres video
Carnaval.

¡En uno llueve y el otro no! El tiempo para los Jueves de Compadres y Comadres

Muguertegui cumplía funciones como ordenanza y llevaba muchos años de trabajo en la facultad. Su tarea diaria incluía la entrega de cañones y la asistencia permanente en aulas y oficinas, un rol clave en el funcionamiento cotidiano de la institución.

La noticia generó una inmediata reacción entre estudiantes, docentes y trabajadores, que comenzaron a expresar mensajes de despedida y reconocimiento a través de redes sociales y grupos institucionales.

Compañeros y alumnos lo describieron como una persona siempre dispuesta a ayudar. “Saludaba a todos, siempre tan amable y nunca lo vi de mal humor”, expresó uno de los mensajes que circularon tras conocerse la noticia.

Otra de las publicaciones destacó su forma de trato cotidiano: “Siempre con un carisma respetuoso, amable y una paz en cada favor que uno le pedía”, señalaron desde la comunidad educativa.

Las muestras de afecto se multiplicaron durante la jornada. “Tan amable siempre”, escribió una estudiante, mientras que otro mensaje resumió el sentimiento general: “Será recordado como un señor amable y bien predispuesto”.

Entre los comentarios también aparecieron palabras dirigidas a su familia. “Gran persona don Raúl. Saludos a los familiares. Que descanse en paz”, publicaron allegados y compañeros de trabajo.

Desde distintos sectores coincidieron en destacar su perfil humano y su compromiso diario con la institución, donde se ganó el respeto y el cariño de varias generaciones.

Facultad de Humanidades
Facultad de Humanidades.

Facultad de Humanidades.

El comunicado oficial de la Facultad de Humanidades

A través de un comunicado institucional, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales confirmó el fallecimiento y expresó su acompañamiento a los seres queridos del trabajador.

La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy lamenta informar el fallecimiento de Raúl Muguertegui, trabajador No Docente de nuestra institución”, señala el texto difundido de manera oficial.

En el mismo mensaje, la casa de estudios informó que la institución permanece cerrada por duelo, como muestra de respeto y acompañamiento ante la pérdida.

Embed - Encuentran muerto a un hombre en la Facultad de Humanidades de la UNJu

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Encuentran muerto a un hombre en la Facultad de Humanidades de la UNJu

¡En uno llueve y el otro no! El tiempo para los Jueves de Compadres y Comadres

Fraile Pintado: intentaron escapar de un control con casi 1000 kilos de hojas de coca

Rescataron a una mujer de 77 años tras caer de un caballo en San Antonio

Carnaval en Jujuy: recomendaciones para viajar y festejar sin riesgos

Lo que se lee ahora
Wara Calpanchay. video
Música.

Wara Calpanchay ganó el premio Revelación en Cosquín 2026

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Wara Calpanchay. video
Música.

Wara Calpanchay ganó el premio Revelación en Cosquín 2026

Alerta del FBI permitió frenar una masacre planificada por menores de edad en escuelas de Buenos Aires y Jujuy
Violencia.

Mensajes de odio y simbología nazi: una masacre frustrada en escuelas de Jujuy y Buenos Aires

Facultad de Humanidades. video
Jujuy.

Encuentran muerto a un hombre en la Facultad de Humanidades de la UNJu

Imagen ilustrativa.
Jujuy.

Una mujer apuñaló a su pareja en pleno boliche y terminó detenida

Habilitaron el Paso de Jama con extrema precaución
Ahora.

Habilitaron el Paso de Jama con extrema precaución

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel