Quién era Raúl Muguertegui, el hombre que murió en la Facultad de Humanidades

La comunidad universitaria de Jujuy atraviesa horas de profundo impacto tras la muerte de Raúl Muguertegui , trabajador no docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy . El fallecimiento ocurrió este martes por la mañana dentro del edificio académico, lo que derivó en la suspensión total de las actividades.

Carnaval. ¡En uno llueve y el otro no! El tiempo para los Jueves de Compadres y Comadres

Jujuy. Encuentran muerto a un hombre en la Facultad de Humanidades de la UNJu

Muguertegui cumplía funciones como ordenanza y llevaba muchos años de trabajo en la facultad. Su tarea diaria incluía la entrega de cañones y la asistencia permanente en aulas y oficinas, un rol clave en el funcionamiento cotidiano de la institución.

La noticia generó una inmediata reacción entre estudiantes, docentes y trabajadores, que comenzaron a expresar mensajes de despedida y reconocimiento a través de redes sociales y grupos institucionales.

Raúl Muguertegui formó parte del personal no docente de la Facultad de Humanidades durante gran parte de su vida laboral. Su presencia resultaba habitual en pasillos, aulas y espacios comunes, donde mantenía un vínculo cercano con quienes asistían a la facultad.

Compañeros y alumnos lo describieron como una persona siempre dispuesta a ayudar. “Saludaba a todos, siempre tan amable y nunca lo vi de mal humor”, expresó uno de los mensajes que circularon tras conocerse la noticia.

Otra de las publicaciones destacó su forma de trato cotidiano: “Siempre con un carisma respetuoso, amable y una paz en cada favor que uno le pedía”, señalaron desde la comunidad educativa.

Las muestras de afecto se multiplicaron durante la jornada. “Tan amable siempre”, escribió una estudiante, mientras que otro mensaje resumió el sentimiento general: “Será recordado como un señor amable y bien predispuesto”.

Entre los comentarios también aparecieron palabras dirigidas a su familia. “Gran persona don Raúl. Saludos a los familiares. Que descanse en paz”, publicaron allegados y compañeros de trabajo.

Desde distintos sectores coincidieron en destacar su perfil humano y su compromiso diario con la institución, donde se ganó el respeto y el cariño de varias generaciones.

Facultad de Humanidades Facultad de Humanidades.

El comunicado oficial de la Facultad de Humanidades

A través de un comunicado institucional, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales confirmó el fallecimiento y expresó su acompañamiento a los seres queridos del trabajador.

“La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy lamenta informar el fallecimiento de Raúl Muguertegui, trabajador No Docente de nuestra institución”, señala el texto difundido de manera oficial.

En el mismo mensaje, la casa de estudios informó que la institución permanece cerrada por duelo, como muestra de respeto y acompañamiento ante la pérdida.