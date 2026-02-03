martes 03 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de febrero de 2026 - 13:57
Carnaval.

¡En uno llueve y el otro no! El tiempo para los Jueves de Compadres y Comadres

Llegan los Jueves de Compadres y Comadres, te contamos cómo estará el tiempo en cada uno. Anticipan calor para uno y lluvia en el otro.

Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Compadres y comadres

Con la llegada de dos fechas clave del calendario cultural jujeño, el Servicio Meteorológico Nacional brindó precisiones sobre cómo estará el tiempo durante el Jueves de Compadres, el 5 de febrero, y el Jueves de Comadres, el 12 de febrero, jornadas que suelen reunir a miles de personas en distintos puntos de la provincia.

Lee además
Fraile Pintado: secuestran 958 kilos de hojas de coca tras evadir un control en la Ruta 34
Narcotráfico.

Fraile Pintado: intentaron escapar de un control con casi 1000 kilos de hojas de coca
Rescataron a una mujer de 77 años tras caer de un caballo en San Antonio
Jujuy.

Rescataron a una mujer de 77 años tras caer de un caballo en San Antonio

El pronóstico fue informado por Edgardo Escobar, referente del SMN, quien detalló un escenario climático con diferencias marcadas entre ambas celebraciones, especialmente por el aumento de la inestabilidad hacia la segunda semana de febrero.

Las condiciones meteorológicas resultan un dato clave para quienes organizan encuentros, celebraciones barriales y actividades al aire libre en San Salvador de Jujuy y el interior.

Embed - El tiempo para los Jueves de Compadres y Comadres

Jueves de Compadres

Para el jueves 5 de febrero, día del tradicional Jueves de Compadres, el pronóstico anticipa una jornada calurosa, con una temperatura máxima cercana a los 30 grados y una mínima de 19 grados.

El cielo se presentará parcialmente nublado durante gran parte del día. Según informó Escobar, existe baja probabilidad de lluvias, aunque no se descartan algunas tormentas aisladas hacia la tarde y la noche.

“El jueves de Compadres va a ser un día caluroso, con nubosidad variable y chances bajas de precipitaciones”, explicó el especialista del Servicio Meteorológico Nacional.

Jueves de Compadres.
Jueves de Compadres.

Jueves de Compadres.

Jueves de Comadres y Carnaval

El panorama cambia de manera notoria para el Jueves de Comadres, previsto para el 12 de febrero, y los días posteriores. De acuerdo al reporte oficial, desde el miércoles previo y hasta el domingo de Carnaval, el tiempo estará marcado por una alta inestabilidad.

Durante ese período, la temperatura rondará los 24 grados, con probabilidad de lluvias y tormentas en distintos momentos de cada jornada. Las condiciones podrían afectar tanto a San Salvador de Jujuy como a otras localidades de la provincia.

“Desde mitad de semana y hasta el domingo de Carnaval se espera un período muy inestable, con lluvias y tormentas”, señaló Escobar al referirse al tramo más intenso de las celebraciones.

Jueves de comadres (12).jpeg
Cuenta la leyenda, que las comadres son esas mujeres

Cuenta la leyenda, que las comadres son esas mujeres "como madres" que ayudan en la crianza de nuestros hijos.

¿Qué es el Jueves de Compadres?

El Jueves de Compadres se celebra primero y está dedicado al encuentro entre hombres. En esta jornada, los compadres se reúnen para compartir comidas típicas, bebidas, música y coplas, como antesala del Carnaval.

La tradición marca que los encuentros se dan en un clima festivo, con bailes, canto y juegos, muchas veces en patios, clubes o espacios barriales. En varias localidades, la celebración incluye comparsas y rituales populares ligados a la identidad andina.

¿Qué es el Jueves de Comadres?

El Jueves de Comadres se celebra la semana siguiente y tiene como protagonistas a las mujeres. Las comadres se reúnen para festejar, bailar, cantar y compartir, en un espacio propio que refuerza la amistad, la complicidad y el rol de la mujer dentro de la comunidad.

En Jujuy, esta jornada tiene una presencia muy fuerte en barrios, pueblos y ciudades, donde se organizan encuentros familiares y comparsas. Es habitual el uso de disfraces, la música folclórica y el intercambio de regalos simbólicos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Fraile Pintado: intentaron escapar de un control con casi 1000 kilos de hojas de coca

Rescataron a una mujer de 77 años tras caer de un caballo en San Antonio

Quién era Raúl Muguertegui, el hombre que murió en la Facultad de Humanidades

Carnaval en Jujuy: recomendaciones para viajar y festejar sin riesgos

Accidente fatal en Calilegua: hombre de 52 años murió tras chocar con su moto

Lo que se lee ahora
Wara Calpanchay. video
Música.

Wara Calpanchay ganó el premio Revelación en Cosquín 2026

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Wara Calpanchay. video
Música.

Wara Calpanchay ganó el premio Revelación en Cosquín 2026

Alerta del FBI permitió frenar una masacre planificada por menores de edad en escuelas de Buenos Aires y Jujuy
Violencia.

Mensajes de odio y simbología nazi: una masacre frustrada en escuelas de Jujuy y Buenos Aires

Facultad de Humanidades. video
Jujuy.

Encuentran muerto a un hombre en la Facultad de Humanidades de la UNJu

Imagen ilustrativa.
Jujuy.

Una mujer apuñaló a su pareja en pleno boliche y terminó detenida

Habilitaron el Paso de Jama con extrema precaución
Ahora.

Habilitaron el Paso de Jama con extrema precaución

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel