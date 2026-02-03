¡En uno llueve y el otro no! El tiempo para los Jueves de Compadres y Comadres

Con la llegada de dos fechas clave del calendario cultural jujeño, el Servicio Meteorológico Nacional brindó precisiones sobre cómo estará el tiempo durante el Jueves de Compadres , el 5 de febrero , y el Jueves de Comadres , el 12 de febrero , jornadas que suelen reunir a miles de personas en distintos puntos de la provincia.

El pronóstico fue informado por Edgardo Escobar , referente del SMN, quien detalló un escenario climático con diferencias marcadas entre ambas celebraciones, especialmente por el aumento de la inestabilidad hacia la segunda semana de febrero.

Las condiciones meteorológicas resultan un dato clave para quienes organizan encuentros, celebraciones barriales y actividades al aire libre en San Salvador de Jujuy y el interior.

Jueves de Compadres

Para el jueves 5 de febrero, día del tradicional Jueves de Compadres, el pronóstico anticipa una jornada calurosa, con una temperatura máxima cercana a los 30 grados y una mínima de 19 grados.

El cielo se presentará parcialmente nublado durante gran parte del día. Según informó Escobar, existe baja probabilidad de lluvias, aunque no se descartan algunas tormentas aisladas hacia la tarde y la noche.

“El jueves de Compadres va a ser un día caluroso, con nubosidad variable y chances bajas de precipitaciones”, explicó el especialista del Servicio Meteorológico Nacional.

Jueves de Comadres y Carnaval

El panorama cambia de manera notoria para el Jueves de Comadres, previsto para el 12 de febrero, y los días posteriores. De acuerdo al reporte oficial, desde el miércoles previo y hasta el domingo de Carnaval, el tiempo estará marcado por una alta inestabilidad.

Durante ese período, la temperatura rondará los 24 grados, con probabilidad de lluvias y tormentas en distintos momentos de cada jornada. Las condiciones podrían afectar tanto a San Salvador de Jujuy como a otras localidades de la provincia.

“Desde mitad de semana y hasta el domingo de Carnaval se espera un período muy inestable, con lluvias y tormentas”, señaló Escobar al referirse al tramo más intenso de las celebraciones.

Cuenta la leyenda, que las comadres son esas mujeres "como madres" que ayudan en la crianza de nuestros hijos.

¿Qué es el Jueves de Compadres?

El Jueves de Compadres se celebra primero y está dedicado al encuentro entre hombres. En esta jornada, los compadres se reúnen para compartir comidas típicas, bebidas, música y coplas, como antesala del Carnaval.

La tradición marca que los encuentros se dan en un clima festivo, con bailes, canto y juegos, muchas veces en patios, clubes o espacios barriales. En varias localidades, la celebración incluye comparsas y rituales populares ligados a la identidad andina.

¿Qué es el Jueves de Comadres?

El Jueves de Comadres se celebra la semana siguiente y tiene como protagonistas a las mujeres. Las comadres se reúnen para festejar, bailar, cantar y compartir, en un espacio propio que refuerza la amistad, la complicidad y el rol de la mujer dentro de la comunidad.

En Jujuy, esta jornada tiene una presencia muy fuerte en barrios, pueblos y ciudades, donde se organizan encuentros familiares y comparsas. Es habitual el uso de disfraces, la música folclórica y el intercambio de regalos simbólicos.