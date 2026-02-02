Wara Calpanchay, cantante jujeña de 21 años nacida en Susques, obtuvo el premio Revelación en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín 2026 . El reconocimiento llegó luego de su presentación en el escenario principal de la plaza Próspero Molina, en la provincia de Córdoba, donde recibió una respuesta masiva del público.

El camino hacia ese logro comenzó semanas antes, cuando la artista participó del Pre Cosquín y alcanzó el primer lugar en la categoría Solista Vocal. Ese resultado le abrió las puertas del certamen mayor y marcó un punto clave dentro de su recorrido artístico durante el verano.

En cada una de sus actuaciones, Calpanchay presentó un repertorio ligado al folklore, con una impronta personal que combinó tradición y frescura. Esa propuesta generó una fuerte conexión con los asistentes y acompañó su crecimiento a lo largo de las distintas instancias del festival.

Embed - Wara Calpanchay ganó el premio revelación en Cosquín 2026

Un recorrido que comenzó en el Pre Cosquín

Desde su participación en la instancia previa, la cantante jujeña logró destacarse entre artistas de distintas provincias. Su voz y su estilo le permitieron avanzar en la competencia y acceder al escenario central del festival, uno de los espacios más emblemáticos del folklore argentino.

Ya en Cosquín 2026, Calpanchay se presentó ante un público diverso, que siguió su actuación con atención y respondió con aplausos sostenidos. El escenario Atahualpa Yupanqui fue el marco donde expuso su propuesta musical ante miles de personas.

Esa presencia en el festival mayor reforzó su proyección artística y la ubicó dentro del grupo de nuevas voces que comienzan a ganar visibilidad en el circuito folklórico nacional.

Embed - Wara Calpanchay en Cosquín 2026 | Festival Nacional de Folklore

Ovación y reconocimiento del público

La entrega del premio Revelación se dio en una jornada de alta concurrencia, con una grilla marcada por la participación de artistas emergentes. Al momento del anuncio, el público respondió con una ovación que acompañó a la joven intérprete jujeña.

El galardón Revelación distingue cada año a quienes logran destacarse dentro del festival por su desempeño artístico y su llegada al público. En esta edición, la actuación de Calpanchay generó una respuesta sostenida a lo largo de su participación en el escenario.