domingo 25 de enero de 2026

25 de enero de 2026 - 11:27
Orgullo jujeño.

Wara Calpanchay deslumbró en Cosquín 2026 con voz y alma

La cantante jujeña Wara Calpanchay fue ovacionada este sábado 24 en Cosquín, tras una impactante presentación que emocionó al público del folklore.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Con raíces de Susques y una voz que conquista, Wara Calpanchay brilló en el festival de Cosquín y llevó el folklore jujeño al escenario mayor. La joven cantante jujeña Wara Calpanchay protagonizó una impactante actuación este sábado 24 de enero en el Festival Nacional del Folklore de Cosquín 2026, donde fue ovacionada por el público tras su presentación en el histórico escenario Atahualpa Yupanqui. Su voz potente, emotiva y profundamente ligada a las raíces del norte argentino conmovió a miles de espectadores y confirmó su lugar como una de las nuevas promesas del género folklórico.

Wara, oriunda de Susques, tiene apenas 22 años y llegó a Cosquín tras consagrarse como ganadora en el rubro Solista Vocal del Pre Cosquín 2026, un logro que la catapultó al corazón del principal festival folklórico del país y le abrió las puertas para presentarse ante una multitud que aplaudió su interpretación con entusiasmo.

Wara Calpanchay, la dulce voz de Susques que conquistó Cosquín 2026

Wara Calpanchay, la dulce voz de Susques que conquistó Cosquín 2026

La historia de Wara Calpanchay nace en la Puna

Su historia artística nace en la Puna jujeña, un lugar de cerros, coplas y carnavalitos que forman parte de su identidad sonora. Desde allí, Wara construyó un camino basado en la formación, el respeto por sus raíces y la pasión por la música tradicional, fusionando elementos culturales con una expresividad única que conecta con distintas generaciones de amantes del folklore.

Más allá de su talento, la artista también fue reconocida en su comunidad: en el marco de la fiesta patronal de la Virgen de Belén en Susques, fue declarada de interés municipal, cultural y patrimonio viviente, un honor que simboliza el orgullo de su pueblo por verla representar a Jujuy en uno de los escenarios más emblemáticos de la música argentina.

En Cosquín, Wara no sólo llevó su música, sino también el espíritu y la identidad de su tierra. Su presentación se vivió como un puente entre la tradición ancestral de la Puna y la contemporaneidad del festival, generando una vibra especial que se reflejó en la ovación del público, que reconoció en su canto una expresión auténtica y emotiva.

Su paso por Cosquín 2026 quedará en la memoria de quienes la escucharon, consolidándose como una embajadora de la cultura del norte argentino en un escenario nacional.

