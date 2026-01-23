viernes 23 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de enero de 2026 - 19:22
Orgullo.

Wara Calpanchay, la dulce voz de Susques que conquista Cosquín 2026

Ganadora Solista Vocal del Pre Cosquín, cumplirá su sueño de cantar en el escenario Atahualpa Yupanqui ante miles de personas este sábado.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Wara Calpanchay y su paso por el escenario Atahualpa Yupanqui.&nbsp;

Wara Calpanchay y su paso por el escenario Atahualpa Yupanqui. 

Lee además
Representantes de Jujuy estarán en Cosquín.
¡Felicidades!

Dos representantes de Jujuy ganaron el Pre Cosquín y subirán al Atahualpa Yupanqui en 2026
La grilla completa del Festival Nacional de Folklore y cómo conseguir entradas.
Eventos.

Uno por uno: todos los artistas que estarán en el Cosquín 2026

Brilló en el Pre Cosquín y éste sábado cumplirá un sueño

La historia de Wara Calpanchay nace en la Puna, entre cerros, carnavalitos y una identidad que no se negocia. La joven de Susques se convirtió en ganadora solista vocal del Pre Cosquín 2026, logro que la llevará a brillar en una de las lunas del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, llevando consigo la ilusión de todo un pueblo.

Embed

Raíz, identidad y escenario

Wara representa la esencia del norte argentino: el carnavalito, las coplas, el ritmo andino y una alegría que nace de la tierra. Su propuesta artística pone en valor la cultura viva de Jujuy, esa que el público busca año tras año en Cosquín y que encuentra en su voz una expresión auténtica y profunda.

Cantante, actriz y violinista, la joven artista construyó su camino desde la formación y el respeto por sus raíces, siempre teniendo presente a sus antepasados. Cada presentación suya conecta con una memoria colectiva que atraviesa generaciones y que se mantiene intacta en la Puna jujeña.

Embed

El reconocimiento de su pueblo

En el marco de la fiesta patronal de la Virgen de Belén, Wara recibió un emotivo reconocimiento en Susques. Fue declarada de interés municipal, cultural y patrimonio viviente, un gesto que simboliza el orgullo de una comunidad que se ve reflejada en su arte.

El reconocimiento no solo celebra un logro individual, sino también la proyección cultural de un pueblo entero que encuentra en ella una embajadora de su identidad.

Reconocimiento a Wara Calpanchay

Cosquín, un sueño compartido

En diálogo con Arriba Córdoba, la artista definió a Cosquín como un lugar “muy espiritual”, una sensación que vinculó directamente con la cultura de su pueblo y la importancia de respetar los cerros. Para Wara, el escenario no es solo un espacio artístico, sino también un punto de encuentro entre la música, la tierra y la espiritualidad.

"Traigo la voz de los cerros, salares y quebradas", canta en su copla ante los medios cordobeses en el escenario de Cosquín. "Estuvimos tres veces aquí y es enorme, es un lugar muy espiritual", comentó.

Embed - Wara Calpanchay, la dulce voz de Susques que conquista Cosquín 2026

"En nuestras comunidades nos enseñan a respetar mucho a los cerros y hay cerros especiales", manifestó y al hablar del festival y del lugar, dijo que "Cosquín que tal vez es como el núcleo de todo, donde nuestros ancestros artistas y los nuevos nos encontramos".

Habló sobre los cientos de artistas que pasaron por este inmenso escenario y dejaron su huella. "La energía de ellos todavía anda por aquí y eso se sintió".

Este sábado 24, Wara Calpanchay subirá al escenario mayor del folklore nacional en Cosquín 2026. No lo hará sola: la acompañará la fuerza de Susques, de la Puna y de todo Jujuy, que late en cada copla y en cada paso de carnavalito.

Primera Luna - wara calpanchay

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Dos representantes de Jujuy ganaron el Pre Cosquín y subirán al Atahualpa Yupanqui en 2026

Uno por uno: todos los artistas que estarán en el Cosquín 2026

Un dúo jujeño debutará en el escenario mayor de Cosquín con una propuesta instrumental atípica

Pre Cosquín 2026: Enzo Fernández representará a Jujuy en la final de malambo solista

Nico Vázquez estaba hablando de su hermano en una nota y se cortó la luz

Lo que se lee ahora
Nico Vázquez habló de su hermano fallecido y se cortó la luz en vivo.
Farándula.

Nico Vázquez estaba hablando de su hermano en una nota y se cortó la luz

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Chalanas video
Comercio.

El negocio es boliviano, la basura es argentina: un problema diario en Aguas Blancas

Últimos días para actualizar la SUBE y no perder tus beneficios de transporte.
Sociedad.

El paso clave para actualizar la SUBE y no perder los beneficios

Cerraron el Paso de Jama hasta el próximo lunes y se reportan largas filas video
Atención.

Cerraron el Paso de Jama hasta el próximo lunes y se reportan largas filas

Dinosaurios del parque San Martín. video
Jujuy.

¿Por qué sacaron los históricos dinosaurios del parque San Martín? Todos los detalles

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel