Quién es la "diablita jujeña" que subió con Cazzu al escenario y se volvió viral

La historia de la "diablita jujeña" de Roca que Cazzu subió al escenario de la Manzana.

La jornada final de la Fiesta Nacional de la Manzana 2026 comenzó con un marcado sello del norte del país. Cazzu fue la artista encargada de iniciar la última noche y lo hizo con un espectáculo lleno de raíces culturales , mística y una notable interacción con la audiencia.

Instantes antes de estrenar “Jujuy Estrellado” , su más reciente sencillo del disco Latinaje , la cantante sorprendió al público al invitar a subir al escenario a una seguidora vestida como diablita típica del carnaval jujeño . “Yo vengo desde la otra punta, nací en Jujuy y hace unos días compartí una canción que hice sobre mi tierra y quiero cantarla con vos. Vení, subí ”, invitó la cantante al notar a la seguidora disfrazada .

Una vez en el escenario , Cazzu la tomó entre sus brazos y compartió con ella bailes al estilo tradicional de las fiestas del norte argentino . La interacción sumó emoción y energía a una noche que ya estaba cargada de entusiasmo y colorido .

Bajo el disfraz se encontraba Miriam , residente de Roca y seguidora apasionada de Cazzu , quien confeccionó el atuendo especialmente para sorprender a la cantante durante su presentación . En conversación con LM Cipolletti , reveló que ve en la artista un modelo de fortaleza y perseverancia , y que la acompaña como fan desde hace varios años.

“Estoy feliz y emocionada. La admiro totalmente, me parece súper resiliente. Tengo 52 años y la considero una persona en la que me reflejo”, manifestó al hablar de su vínculo con la intérprete.

Miriam, quien se dedica al arte del títere, se enteró de que Cazzu llegaría a la ciudad y quiso organizar un tributo único. Inicialmente barajó la idea de crear un muñeco gigante, pero se dio cuenta de que eso le impediría acercarse al escenario. Finalmente, decidió diseñar un atuendo tradicional representativo de la provincia natal de la cantante.

La mujer aseguró que se emocionó hasta las lágrimas cuando la artista le expresó su alegría por sentir una parte de su provincia presente en el show de la Manzana.

“Hace 10 días, cuando vi el video de ‘Jujuy Estrellado’, se me ocurrió hacer el traje”, relató. Miriam relató que no pudo contener las lágrimas al escuchar a la cantante manifestar su entusiasmo por ver reflejada una porción de su tierra en la presentación de la Fiesta de la Manzana. “Estoy agradecida a la vida, a mi creatividad y a ella”, cerró la vecina, visiblemente emocionada al descender del escenario.