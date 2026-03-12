jueves 12 de marzo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de marzo de 2026 - 13:05
Música.

Quién es la "diablita jujeña" que subió con Cazzu al escenario y se volvió viral

Miriam, de General Roca, sorprendió a todos al subir junto a Cazzu y bailar al ritmo de “Jujuy Estrellado”, un homenaje a las raíces de la cantante.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La historia de la diablita jujeña de Roca que Cazzu subió al escenario de la Manzana.

La historia de la "diablita jujeña" de Roca que Cazzu subió al escenario de la Manzana.

La jornada final de la Fiesta Nacional de la Manzana 2026 comenzó con un marcado sello del norte del país. Cazzu fue la artista encargada de iniciar la última noche y lo hizo con un espectáculo lleno de raíces culturales, mística y una notable interacción con la audiencia.

Lee además
El sorpresivo anuncio del casamiento entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat generó una revolución en las redes sociales.
Farándula.

Luck Ra y Cazzu se ofrecen para tocar en la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat
Wara Calpanchay y Cazzu 
Cultura:

Hasta Cazzu elogió su canto: cómo Wara Calpanchay lleva las coplas de Jujuy al mundo

Instantes antes de estrenar “Jujuy Estrellado”, su más reciente sencillo del disco Latinaje, la cantante sorprendió al público al invitar a subir al escenario a una seguidora vestida como diablita típica del carnaval jujeño. “Yo vengo desde la otra punta, nací en Jujuy y hace unos días compartí una canción que hice sobre mi tierra y quiero cantarla con vos. Vení, subí”, invitó la cantante al notar a la seguidora disfrazada.

Cazzu invitó a una diablita jujeña al escenario de la Fiesta Nacional de la Manzana.

Una vez en el escenario, Cazzu la tomó entre sus brazos y compartió con ella bailes al estilo tradicional de las fiestas del norte argentino. La interacción sumó emoción y energía a una noche que ya estaba cargada de entusiasmo y colorido.

“La considero un reflejo”, dijo la fanática de Cazzu

Bajo el disfraz se encontraba Miriam, residente de Roca y seguidora apasionada de Cazzu, quien confeccionó el atuendo especialmente para sorprender a la cantante durante su presentación. En conversación con LM Cipolletti, reveló que ve en la artista un modelo de fortaleza y perseverancia, y que la acompaña como fan desde hace varios años.

Detrás del disfraz estaba Miriam, una vecina de Roca y fanática de Cazzu, que preparó especialmente el traje para sorprenderla durante el show.

“Estoy feliz y emocionada. La admiro totalmente, me parece súper resiliente. Tengo 52 años y la considero una persona en la que me reflejo”, manifestó al hablar de su vínculo con la intérprete.

Miriam, quien se dedica al arte del títere, se enteró de que Cazzu llegaría a la ciudad y quiso organizar un tributo único. Inicialmente barajó la idea de crear un muñeco gigante, pero se dio cuenta de que eso le impediría acercarse al escenario. Finalmente, decidió diseñar un atuendo tradicional representativo de la provincia natal de la cantante.

La mujer aseguró que se emocionó hasta las lágrimas cuando la artista le expresó su alegría por sentir una parte de su provincia presente en el show de la Manzana.

“Hace 10 días, cuando vi el video de ‘Jujuy Estrellado’, se me ocurrió hacer el traje”, relató. Miriam relató que no pudo contener las lágrimas al escuchar a la cantante manifestar su entusiasmo por ver reflejada una porción de su tierra en la presentación de la Fiesta de la Manzana. “Estoy agradecida a la vida, a mi creatividad y a ella”, cerró la vecina, visiblemente emocionada al descender del escenario.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Luck Ra y Cazzu se ofrecen para tocar en la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Hasta Cazzu elogió su canto: cómo Wara Calpanchay lleva las coplas de Jujuy al mundo

Cazzu lanzó "Jujuy Estrellado" y pone al Carnaval jujeño en el centro de la escena global

Mauro Icardi confirmó su divorcio de Wanda Nara y lanzó un mensaje polémico en redes

La primera foto de Paulo Dybala con su hija Gia que conmovió a todos en redes

Lo que se lee ahora
Mauro Icardi confirmó su divorcio de Wanda Nara 
Ruptura.

Mauro Icardi confirmó su divorcio de Wanda Nara y lanzó un mensaje polémico en redes

Por  Judith Girón

Las más leídas

Marcha de antorchas: Gremios estatales manifestaron frente a Casa de Gobierno video
Reclamo.

Marcha de antorchas: Gremios estatales manifestaron frente a Casa de Gobierno

Cuádruple choque en ruta 66: hay importantes daños materiales y demoras en el tránsito video
Capital.

Cuádruple choque en ruta 66: hay importantes daños materiales y demoras 

Chikungunya.
Salud.

Confirmaron el primer caso de chikungunya en Jujuy

Ruta 10 por Severino en Perico - El Carmen video
Importante.

Nueve rutas están intransitables en Jujuy, hoy 12 de marzo: cuáles son

Designaron a Carlos Ariel Gil Urquiola como nuevo secretario de Seguridad de Jujuy video
Nombramiento.

Designaron a Carlos Ariel Gil Urquiola como nuevo secretario de Seguridad de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel