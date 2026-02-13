viernes 13 de febrero de 2026

13 de febrero de 2026 - 12:14
Estreno.

Cazzu lanzó "Jujuy Estrellado" y pone al Carnaval jujeño en el centro de la escena global

Cazzu lanzó “Jujuy Estrellado” y lleva el espíritu del Carnaval de Jujuy a la escena musical internacional.

Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Cazzu Jujuy estrellado

Cazzu "Jujuy estrellado"

La cantante jujeña Cazzu presentó “Jujuy Estrellado”, una canción que conecta el sonido urbano con elementos culturales del norte argentino. El estreno incluye un videoclip con escenas inspiradas en el Carnaval de Jujuy, paisajes de la quebrada y referencias al desentierro del diablo.

El material ya circula en YouTube y servicios de streaming, donde suma miles de reproducciones en las primeras horas.

Embed - Cazzu - Jujuy Estrellado (Official Video)

El Carnaval de Jujuy como eje narrativo

El video toma símbolos tradicionales del Carnaval jujeño y los lleva a una puesta cinematográfica. Aparecen comparsas, trajes típicos, polvo de colores y escenas nocturnas bajo el cielo andino. La propuesta visual recorre cerros, caminos de tierra y espacios urbanos que remiten a la vida cotidiana en la provincia.

El clip también construye una historia paralela con escenas que transcurren en un restaurante de barrio y luego avanzan hacia un entorno más onírico en las sierras jujeñas.

Producción musical y estética norteña

“Jujuy Estrellado” integra bases urbanas con arreglos de tinte andino. La canción incorpora percusiones, climas melódicos y una estructura que combina trap, cumbia y sonidos regionales. La producción busca resaltar identidad local sin perder proyección internacional.

El lanzamiento forma parte del universo creativo que Cazzu desarrolla en su álbum Latinaje. En esta etapa, la artista prioriza relatos vinculados a territorio, memoria y cultura popular.

En paralelo, el estreno dialoga con presentaciones recientes en festivales nacionales como el Festival de Cosquín Folklore y el Festival de Jesús María, donde la cantante mostró un repertorio con mayor presencia de raíces folclóricas.

Impacto digital y proyección internacional

El estreno coincide con una agenda internacional activa. La artista prepara un show en el Movistar Arena y fechas en Estados Unidos en salas como el Madison Square Garden y el YouTube Theater.

Además de la música, Cazzu amplía su perfil artístico con el libro Perreo, una revolución, presentado en la Feria del Libro de Buenos Aires. El texto aborda el género urbano desde una mirada cultural y social.

En el plano de premios, la cantante figura en nominaciones a Premio Lo Nuestro por categorías vinculadas al pop femenino y canción del año.

Qué muestra “Jujuy Estrellado” sobre la identidad local

El videoclip refuerza la presencia de Jujuy como escenario artístico. La quebrada, los cerros y el carnaval aparecen como protagonistas visuales. La canción suma referencias directas a la provincia y construye un relato con anclaje territorial claro.

En redes sociales, seguidores jujeños comparten fragmentos del video y destacan la representación cultural. El estreno posiciona al Carnaval jujeño dentro de una narrativa global ligada a la música urbana.

