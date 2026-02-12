Más de 100 atenciones en el Jueves de Comadres: intoxicación, violencia de género, armas, entre otras

El doctor Pablo Jure, referente del SAME Jujuy, expresó su profunda preocupación por la cantidad y gravedad de las atenciones registradas durante el Jueves de Comadres en distintos puntos de la provincia . En diálogo con Canal 4 , aseguró que la jornada superó ampliamente los registros del año anterior.

Basquet. Jujuy Básquet le ganó al puntero y desató un carnaval en la Federación

“Este año las Comadres se han comportado muy mal. El año pasado se vivió muy bien, pero esta vez la situación es mucho más grave. Ya llevamos más de 80 asistencias realizadas y todavía no comenzó el horario más fuerte de la celebración”, señaló Jure alrededor de las 19 horas. Pasadas las 20, el doctor confirmó que los números seguían en aumento.

Asimismo detalló que todos los móviles están activos en la calle y que ya superaron el promedio de atenciones diarios.

Según detalló, el 90% de las atenciones se debieron a intoxicación alcohólica, episodios de violencia de género y agresiones con armas blancas. Además, advirtió que se están registrando situaciones que no se veían desde hace tiempo, como personas alcoholizadas al volante que terminan atropellando a terceros.

“Estamos viendo hechos graves en San Salvador de Jujuy, en las peñas y en la vía pública en general. La gente maneja alcoholizada y termina lastimando a personas que no tienen nada que ver”, indicó el médico.

image Jueves de Comadres (foto ilustrativa).

"Guardias colapsadas"

El impacto del Carnaval también se refleja en la saturación del sistema de salud. “Todos los móviles están desplegados. Las guardias están colapsadas en el Centro de Especialidades del Norte, el Hospital Snopek y el Hospital San Roque. A eso se suman las emergencias habituales como ACV, infartos, descompensaciones diabéticas y cuadros neurológicos en adultos mayores”, explicó.

Jure remarcó que la franja etaria más afectada es la de jóvenes entre 18 y 40 años, donde se concentra la mayor parte de los festejos. Además, alertó por el aumento de situaciones de violencia física y de salud mental.

“No son solo intoxicaciones. Hay traumatismos, violencia de género y también agresiones hacia el personal policial y de salud. Es una combinación muy peligrosa”, afirmó.

Por último, anticipó que el número de asistencias seguirá en aumento. “Estoy seguro de que vamos a terminar con más de 120 o 130 atenciones solo en San Salvador de Jujuy. Es una situación que vuelve a poner en evidencia cómo esta cultura del exceso termina afectando a todo el sistema de salud”.