viernes 13 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
12 de febrero de 2026 - 20:29
Preocupación.

Más de 100 atenciones en el Jueves de Comadres: intoxicación, violencia de género, armas, entre otras

Este año la situación fue más grave que el año pasado, advirtió el titular del SAME Jujuy y remarcó que se estima más atenciones en las próximas horas.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Atenciones en Jueves de Comadres (foto creada con IA).

Atenciones en Jueves de Comadres (foto creada con IA).

Jueves de Comadres (foto ilustrativa).

Jueves de Comadres (foto ilustrativa).

El doctor Pablo Jure, referente del SAME Jujuy, expresó su profunda preocupación por la cantidad y gravedad de las atenciones registradas durante el Jueves de Comadres en distintos puntos de la provincia. En diálogo con Canal 4, aseguró que la jornada superó ampliamente los registros del año anterior.

Lee además
jujuy basquet le gano al puntero y desato un carnaval en la federacion
Basquet.

Jujuy Básquet le ganó al puntero y desató un carnaval en la Federación
Jueves de Comadres (Imagen generada con inteligencia artificial Gemini).
¡Felicidades!

Jueves de comadres: qué significa esta tradición

“Este año las Comadres se han comportado muy mal. El año pasado se vivió muy bien, pero esta vez la situación es mucho más grave. Ya llevamos más de 80 asistencias realizadas y todavía no comenzó el horario más fuerte de la celebración”, señaló Jure alrededor de las 19 horas. Pasadas las 20, el doctor confirmó que los números seguían en aumento.

Asimismo detalló que todos los móviles están activos en la calle y que ya superaron el promedio de atenciones diarios.

Según detalló, el 90% de las atenciones se debieron a intoxicación alcohólica, episodios de violencia de género y agresiones con armas blancas. Además, advirtió que se están registrando situaciones que no se veían desde hace tiempo, como personas alcoholizadas al volante que terminan atropellando a terceros.

“Estamos viendo hechos graves en San Salvador de Jujuy, en las peñas y en la vía pública en general. La gente maneja alcoholizada y termina lastimando a personas que no tienen nada que ver”, indicó el médico.

image
Jueves de Comadres (foto ilustrativa).

Jueves de Comadres (foto ilustrativa).

"Guardias colapsadas"

El impacto del Carnaval también se refleja en la saturación del sistema de salud. “Todos los móviles están desplegados. Las guardias están colapsadas en el Centro de Especialidades del Norte, el Hospital Snopek y el Hospital San Roque. A eso se suman las emergencias habituales como ACV, infartos, descompensaciones diabéticas y cuadros neurológicos en adultos mayores”, explicó.

Jure remarcó que la franja etaria más afectada es la de jóvenes entre 18 y 40 años, donde se concentra la mayor parte de los festejos. Además, alertó por el aumento de situaciones de violencia física y de salud mental.

“No son solo intoxicaciones. Hay traumatismos, violencia de género y también agresiones hacia el personal policial y de salud. Es una combinación muy peligrosa”, afirmó.

Por último, anticipó que el número de asistencias seguirá en aumento. “Estoy seguro de que vamos a terminar con más de 120 o 130 atenciones solo en San Salvador de Jujuy. Es una situación que vuelve a poner en evidencia cómo esta cultura del exceso termina afectando a todo el sistema de salud”.

Embed - PABLO JURE - ATENCIONES POR EL JUEVES DE COMADRES

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Jujuy Básquet le ganó al puntero y desató un carnaval en la Federación

Jueves de comadres: qué significa esta tradición

Cómo va a estar el clima en Jujuy durante carnaval

Albahaca siempre verde: los secretos para cuidarla y que dure todo el Carnaval

Así se vive el Jueves de Comadres en Jujuy

Las más leídas

Jueves de Comadres (Imagen generada con inteligencia artificial Gemini).
¡Felicidades!

Jueves de comadres: qué significa esta tradición

El Jueves de Comadres ya se vive en Jujuy: mirá los festejos video
¡Alegría!

El Jueves de Comadres ya se vive en Jujuy: mirá los festejos

Atenciones en Jueves de Comadres (foto creada con IA). video
Preocupación.

Más de 100 atenciones en el Jueves de Comadres: intoxicación, violencia de género, armas, entre otras

Argentina lidera el ranking de los países en donde los chicos más se distraen con dispositivos en el aula
Educación.

Prohíben el uso de celulares en un colegio de Jujuy

Qué significa ser un therian. video
Sociedad.

¿Dónde surgió el fenómeno Therian?

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel