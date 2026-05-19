Aumentó la demanda de la vacuna antigripal en Jujuy por la llegada del frío

La demanda de vacunación antigripal aumentó en Jujuy con la llegada del frío y, según explicaron desde una farmacia de la capital, cada vez son más las personas que se acercan a inmunizarse, no solo adultos mayores, sino también jóvenes, niños y grupos familiares completos.

La farmacéutica Andrea Patagua destacó en Canal 4 que este crecimiento responde a una mayor concientización de la población. “La demanda de la vacunación aumentó. Y bueno, eso está muy bueno. Hay concientización de la gente”, señaló. En ese sentido, remarcó que la vacunación ya no se limita a un solo grupo etario: “No solo los adultos, sino los niños están siendo vacunados, los jóvenes”.

Patagua indicó que actualmente en la farmacia aplican entre 20 y 25 dosis diarias, entre público en general, afiliados de PAMI, personas con otras obras sociales y quienes se vacunan de manera particular.

“Por lo menos 20, 25 vacunas diarias”, precisó. Además, explicó que el valor de la vacuna sin cobertura es de $67.700, aunque en algunos casos el costo baja según la obra social de cada paciente.

Más familias se acercan a vacunarse

Frio - invierno Frío en Jujuy: más demanda de la vacuna antigripal.

Uno de los datos que remarcaron desde el sector es que muchas veces se acercan familias enteras a inmunizarse. “Viene el matrimonio y el hijo a vacunarse. Vienen los tres”, contó la farmacéutica, y valoró especialmente que los más jóvenes también tomen conciencia sobre la importancia de prevenir la gripe.

“Eso me encanta, que no solo el adulto, que sabemos que lo necesita, sino que el más joven se da cuenta que también lo necesita”, expresó.

Recomiendan volver al barbijo en lugares cerrados

Frente al avance de cuadros gripales por las bajas temperaturas, Patagua también recomendó retomar algunas medidas de cuidado que se hicieron habituales durante la pandemia. “Lo ideal sería volver al uso del barbijo, las manos limpias”, sostuvo.

Sobre todo, hizo hincapié en los espacios cerrados como las escuelas. “Creo que en las aulas, en época escolar, está bueno que en lugares cerrados se use el barbijo”, señaló. También recomendó que los chicos salgan bien abrigados y desayunados para afrontar mejor las jornadas frías.