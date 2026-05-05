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5 de mayo de 2026 - 18:13
Salud.

Vacuna contra el Virus Sincicial en Jujuy: quiénes deben aplicársela, dónde y cuándo

La vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio se aplica de forma gratuita en la provincia de Jujuy. Mirá todos los detalles.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto ilustrativa.

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Vacuna contra el VSR: quiénes deben recibirla

La vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio está destinada exclusivamente a embarazadas que cursen entre las 32 semanas y las 36 semanas y 6 días de gestación.

La aplicación permite transferir anticuerpos al bebé a través de la placenta y brindar protección durante los primeros meses de vida. Según indicaron, la inmunidad comienza a desarrollarse desde los 15 días posteriores a la inoculación y se extiende hasta los 6 meses del bebé.

El objetivo es prevenir enfermedades respiratorias que pueden generar cuadros de mayor complejidad, como bronquiolitis o neumonía, especialmente en menores de un año.

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Vacuna contra el Virus Sincicial (imagen creada con IA).

Vacuna contra el Virus Sincicial (imagen creada con IA).

Dónde se aplica la vacuna en Jujuy

Las embarazadas pueden acercarse a cualquier vacunatorio de la provincia con DNI y certificación del período de gestación.

La dosis está disponible tanto para personas con seguimiento en el sistema público como para quienes realizan sus controles en el sector privado. Desde Salud remarcaron que la vacunación busca reforzar la prevención y evitar complicaciones que puedan generar una alta demanda en salas de internación general, terapias intensivas pediátricas y neonatales.

Por qué es importante prevenir el VSR

El Virus Sincicial Respiratorio es una de las principales causas de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas en menores de un año. A nivel mundial, está asociado a cuadros graves de bronquiolitis y neumonía.

Por eso, la vacuna fue incorporada al Calendario Nacional en 2023. Su aplicación durante el embarazo permite proteger al recién nacido en una etapa en la que todavía es más vulnerable a las infecciones respiratorias.

Vacunas indicadas durante el embarazo

Además de la vacuna contra el VSR, durante el embarazo también están indicadas otras dosis:

Antigripal: una dosis en cualquier trimestre de la gestación.

COVID-19: una dosis en cualquier trimestre de la gestación.

Triple bacteriana acelular: una dosis en cada embarazo, a partir de la semana 20.

Virus Sincicial Respiratorio: una dosis en cada embarazo, entre las 32 semanas y las 36 semanas y 6 días.

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