jueves 16 de abril de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de abril de 2026 - 12:30
Sociedad.

El consumo de carne vacuna cayó a su nivel más bajo en 20 años

El consumo de carne vacuna cayó 10% en el primer trimestre de 2026 y el promedio por habitante quedó en el nivel más bajo en más de dos décadas.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Carne vacuna: En el primer bimestre el consumo aparente se ubicó en 332.700 toneladas, un descenso del 13,8%; el consumo por habitante resultó de 47,3 kilos

Carne vacuna: En el primer bimestre el consumo aparente se ubicó en 332.700 toneladas, un descenso del 13,8%; el consumo por habitante resultó de 47,3 kilos

Consumo de carne vacuna en Argentina En el primer trimestre de 2026 se estima que&nbsp;se enviaron al exterior 187,4 mil toneladas res con hueso, lo que representa un crecimiento del 11,4% respecto al año previo.

Consumo de carne vacuna en Argentina

En el primer trimestre de 2026 se estima que se enviaron al exterior 187,4 mil toneladas res con hueso, lo que representa un crecimiento del 11,4% respecto al año previo.

El consumo de carne vacuna en la Argentina atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. En el primer trimestre de 2026 se consumieron 512,8 mil toneladas y eso representó una caída del 10% frente al mismo período del año pasado. Además, el promedio móvil de los últimos doce meses quedó en 47,3 kilos por habitante al año, el registro más bajo en más de 20 años.

Lee además
Bajó notablemente en consumo de carne en el último mes. video
Jujuy.

El consumo de carne cayó 50%: el puchero lidera las ventas en carnicerías
En Chubut, crece la venta de carne de burro ante la imposibilidad de comprar carne vacuna
País.

En Chubut, crece la venta de carne de burro ante la imposibilidad de comprar carne vacuna

Detrás de este retroceso aparecen dos factores centrales: menos oferta de hacienda y precios que subieron por encima de la inflación general. En marzo de 2026, el IPC nacional marcó 3,4%, mientras que dentro de alimentos y bebidas las carnes y derivados mostraron una suba de 6,9% en GBA.

Menos producción y precios más altos en la carne vacuna

De acuerdo con el informe mensual de CICCRA, la producción de carne vacuna en el primer trimestre fue de 700.185 toneladas res con hueso, con una baja interanual de 5,1%. La cámara explicó que la menor cantidad de animales enviados a faena solo fue parcialmente compensada por un mayor peso promedio por animal.

A eso se sumó un fuerte incremento en los precios al consumidor. El relevamiento del IPCVA en AMBA, Rosario y Córdoba mostró que en marzo los precios minoristas de la carne vacuna subieron 10,6% frente a febrero y 68,6% interanual. En carnicerías, el aumento mensual fue de 12,2%, mientras que en supermercados llegó al 7,1%. Entre los cortes que más aumentaron se ubicaron la picada común, con 20,4%, y la carnaza común, con 17,7%.

Pollo (3)
Crece el consumo de carne de pollo y cerdo

Crece el consumo de carne de pollo y cerdo

Pollo y cerdo ganan lugar en la mesa argentina

Con la carne vacuna cada vez más cara, otras proteínas empezaron a ganar espacio en la dieta. La Secretaría de Agricultura informó que en 2025 el consumo total de carnes en Argentina subió a 116,4 kilos por habitante, impulsado sobre todo por la carne aviar y porcina, en un escenario de mayor diversificación del consumo.

Ese cambio ya se venía observando a comienzos de 2026. Según datos oficiales del tablero de consumo de carnes, al promedio móvil de enero la carne vacuna se ubicó en 48,88 kilos por habitante, mientras que la aviar alcanzó 46,16 y la porcina 17,51 kilos. El dato muestra que la distancia entre la carne vacuna y sus sustitutos se achicó de manera importante.

Consumo de carne vacuna en Argentina
Consumo de carne vacuna en Argentina En el primer trimestre de 2026 se estima que se enviaron al exterior 187,4 mil toneladas res con hueso, lo que representa un crecimiento del 11,4% respecto al año previo.

Consumo de carne vacuna en Argentina

En el primer trimestre de 2026 se estima que se enviaron al exterior 187,4 mil toneladas res con hueso, lo que representa un crecimiento del 11,4% respecto al año previo.

Exportaciones en alza y menor disponibilidad interna

Mientras el consumo local cae, las exportaciones muestran un mejor desempeño. Según los datos citados en el informe sectorial, en el primer trimestre de 2026 los envíos al exterior habrían alcanzado 187,4 mil toneladas res con hueso, con una suba del 11,4% interanual. En el primer bimestre, la facturación por ventas externas llegó a USD 618,67 millones, un 37,5% más que un año antes, ayudada por una mejora del precio internacional promedio.

China siguió como principal destino de la carne argentina, concentrando 53% del volumen exportado en los primeros dos meses del año. También crecieron con fuerza los ingresos provenientes de Estados Unidos, Israel y Alemania, lo que refleja un mercado externo más firme en contraste con la debilidad del consumo doméstico.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El consumo de carne cayó 50%: el puchero lidera las ventas en carnicerías

En Chubut, crece la venta de carne de burro ante la imposibilidad de comprar carne vacuna

Pese al aumento en el precio, el cerdo sigue estando entre las carnes elegidas

Cuando el funcionario se convierte en empresario

SanCor solicitó su quiebra en medio de una profunda crisis financiera y laboral

Lo que se lee ahora
Furor en redes por una azafata idéntica a La Joaqui durante un vuelo.
Sociedad.

Furor en redes por una azafata idéntica a La Joaqui durante un vuelo

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Bajó notablemente en consumo de carne en el último mes. video
Jujuy.

El consumo de carne cayó 50%: el puchero lidera las ventas en carnicerías

Escuela Técnica Herminio Arrieta de Libertador video
Policiales.

Activaron protocolos en una escuela de Jujuy por amenaza de tiroteo

Contaminación química en el hospital Arturo Zabala de Perico.
Policiales.

Perico: un incidente causó contaminación química en el hospital Arturo Zabala

Hasta el momento, el único caso registrado en la provincia es de Libertador sin embargo el protocolo se activó en todas las escuelas de Jujuy
Jujuy.

"El protocolo se activó en todas las escuelas de Jujuy por amenazas de tiroteos"

Amenazas en escuelas
País.

Ola de amenazas en escuelas de todo el país

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel