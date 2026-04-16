El consumo de carne vacuna cayó a su nivel más bajo en 20 años

En el primer trimestre de 2026 se estima que se enviaron al exterior 187,4 mil toneladas res con hueso , lo que representa un crecimiento del 11,4% respecto al año previo.

Carne vacuna: En el primer bimestre el consumo aparente se ubicó en 332.700 toneladas, un descenso del 13,8%; el consumo por habitante resultó de 47,3 kilos

El consumo de carne vacuna en la Argentina atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. En el primer trimestre de 2026 se consumieron 512,8 mil toneladas y eso representó una caída del 10% frente al mismo período del año pasado . Además, el promedio móvil de los últimos doce meses quedó en 47,3 kilos por habitante al año, el registro más bajo en más de 20 años.

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Detrás de este retroceso aparecen dos factores centrales: menos oferta de hacienda y precios que subieron por encima de la inflación general. En marzo de 2026, el IPC nacional marcó 3,4% , mientras que dentro de alimentos y bebidas las carnes y derivados mostraron una suba de 6,9% en GBA.

De acuerdo con el informe mensual de CICCRA, la producción de carne vacuna en el primer trimestre fue de 700.185 toneladas res con hueso, con una baja interanual de 5,1%. La cámara explicó que la menor cantidad de animales enviados a faena solo fue parcialmente compensada por un mayor peso promedio por animal.

A eso se sumó un fuerte incremento en los precios al consumidor. El relevamiento del IPCVA en AMBA, Rosario y Córdoba mostró que en marzo los precios minoristas de la carne vacuna subieron 10,6% frente a febrero y 68,6% interanual. En carnicerías, el aumento mensual fue de 12,2%, mientras que en supermercados llegó al 7,1%. Entre los cortes que más aumentaron se ubicaron la picada común, con 20,4%, y la carnaza común, con 17,7%.

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Con la carne vacuna cada vez más cara, otras proteínas empezaron a ganar espacio en la dieta. La Secretaría de Agricultura informó que en 2025 el consumo total de carnes en Argentina subió a 116,4 kilos por habitante, impulsado sobre todo por la carne aviar y porcina, en un escenario de mayor diversificación del consumo.

Ese cambio ya se venía observando a comienzos de 2026. Según datos oficiales del tablero de consumo de carnes, al promedio móvil de enero la carne vacuna se ubicó en 48,88 kilos por habitante, mientras que la aviar alcanzó 46,16 y la porcina 17,51 kilos. El dato muestra que la distancia entre la carne vacuna y sus sustitutos se achicó de manera importante.

Consumo de carne vacuna en Argentina Consumo de carne vacuna en Argentina En el primer trimestre de 2026 se estima que se enviaron al exterior 187,4 mil toneladas res con hueso, lo que representa un crecimiento del 11,4% respecto al año previo.

Exportaciones en alza y menor disponibilidad interna

Mientras el consumo local cae, las exportaciones muestran un mejor desempeño. Según los datos citados en el informe sectorial, en el primer trimestre de 2026 los envíos al exterior habrían alcanzado 187,4 mil toneladas res con hueso, con una suba del 11,4% interanual. En el primer bimestre, la facturación por ventas externas llegó a USD 618,67 millones, un 37,5% más que un año antes, ayudada por una mejora del precio internacional promedio.

China siguió como principal destino de la carne argentina, concentrando 53% del volumen exportado en los primeros dos meses del año. También crecieron con fuerza los ingresos provenientes de Estados Unidos, Israel y Alemania, lo que refleja un mercado externo más firme en contraste con la debilidad del consumo doméstico.