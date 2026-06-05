Por qué le decían Indio a Carlos Solari

El ex líder de los redondos le debe su apodo al futbolista Jorge Solari. El Indio Solari fue un mediocampista que empezó su carrera en 1960 jugando para Newells, luego pasó a Vélez Sársfield, y en 1964 a River Plate, club en con el que logró su mejor nivel futbolístico.

Carlos Alberto Solari fue, para millones de personas, simplemente el Indio . Ese apodo atravesó discos, recitales, banderas, remeras, tatuajes y generaciones. Con el tiempo, dejó de ser solo una forma de nombrarlo para convertirse en una identidad completa: una manera de reconocer a una de las figuras más importantes del rock argentino.

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El origen más difundido del sobrenombre tiene una historia curiosa y muy argentina: viene del fútbol. Según distintas reconstrucciones biográficas, a Solari comenzaron a decirle “Indio” por Jorge Raúl Solari , exfutbolista y entrenador argentino que también era conocido con ese apodo. La relación no tenía que ver con el nombre, sino con el apellido compartido: Solari.

El ex líder de los redondos le debe su apodo al futbolista Jorge Solari. El Indio Solari fue un mediocampista que empezó su carrera en 1960 jugando para Newells, luego pasó a Vélez Sársfield, y en 1964 a River Plate, club en con el que logró su mejor nivel futbolístico.

Jorge “Indio” Solari fue un mediocampista reconocido en los años 60. Jugó en Newell’s, Vélez, River y Estudiantes de La Plata, club con el que ganó la Copa Libertadores . También integró la Selección argentina en el Mundial de Inglaterra 1966 y luego desarrolló una carrera como entrenador.

En ese contexto, el apodo pasó casi como un juego. A Carlos Solari, en sus años jóvenes, sus amigos lo llamaban “Carlitos”. Pero la coincidencia del apellido con el futbolista famoso hizo que el mote empezara a circular hasta quedarse para siempre. TyC Sports reconstruyó que “para la transferencia del apodo solo bastó la similitud del apellido” y que sus amigos lo trasladaron naturalmente al joven artista platense.

Antes del Indio

Antes de quedar instalado como el Indio, Solari también jugó con otros personajes. En sus primeros años escénicos, antes de la consolidación de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, llegó a hacerse llamar “astronauta italiano”, porque subía a cantar con un mameluco blanco. Ese detalle muestra algo que después sería parte de toda su obra: el gusto por el misterio, la máscara, el personaje y la distancia justa entre el artista y el público.

En el universo ricotero, los apodos fueron parte de la mística. El Indio, Skay y la Negra Poli no eran solo nombres: eran personajes dentro de una historia colectiva que se construyó por fuera de los caminos tradicionales de la industria musical.

Un nombre que terminó siendo una identidad

Con los años, el apodo se volvió más fuerte que su nombre real. Carlos Alberto Solari pasó a ser el Indio Solari. Y para buena parte de sus seguidores, directamente el Indio.

El propio Solari habló de esa identificación en “Recuerdos que mienten un poco”, su biografía en conversaciones con Marcelo Figueras. Allí dejó una frase que resume hasta qué punto el apodo se volvió parte de su vida: si le decían Carlos, casi no reaccionaba. En cambio, “Indio” era el nombre con el que se reconocía públicamente y con el que lo reconocía su gente.

También defendía el sentido profundo de esa palabra. Según recordó Infocielo a partir de ese libro, Solari decía sentirse orgulloso del apodo por su respeto y admiración hacia los pueblos originarios, y rechazaba cualquier uso despectivo del término.

El Indio, más allá del apodo

Hay apodos que nombran. Otros, construyen una leyenda. En su caso, “Indio” terminó siendo mucho más que un sobrenombre prestado del fútbol. Se volvió la firma de una voz, de una forma de escribir y de una manera de habitar el rock argentino.

El Indio fue el cantante de Los Redondos, el autor de letras que miles siguen interpretando, el centro de las misas ricoteras y una figura que eligió siempre sostener cierta distancia. Esa distancia, lejos de enfriar el vínculo con el público, alimentó el mito.

Por eso, cuando alguien decía “el Indio”, no hacía falta aclarar demasiado. No era un nombre cualquiera. Era una contraseña emocional para varias generaciones que encontraron en sus canciones una forma de pertenencia.

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