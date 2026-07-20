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20 de julio de 2026 - 17:25
Sociedad.

El truco clave para evitar que el moho reaparezca en las paredes: cómo aplicarlo

Más allá de limpiar las manchas o renovar la pintura, especialistas recomiendan detectar la causa de la humedad y utilizar una solución adecuada.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El truco clave para evitar que el moho reaparezca en las paredes: cómo aplicarlo.

El truco clave para evitar que el moho reaparezca en las paredes: cómo aplicarlo.

Aquellas personas que han tenido inconvenientes con la aparición de moho en las paredes saben que eliminar las marcas visibles o aplicar una nueva capa de pintura no siempre alcanza para resolver el problema de manera definitiva. Por eso, existe un truco vital para combatir este problema hogareño.

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Mientras la causa de la humedad permanezca activa, el moho puede volver a aparecer en poco tiempo, generando también olores desagradables, deterioro de la pintura y posibles daños en muebles o elementos cercanos. Frente a esta situación, existe un método sencillo y efectivo que puede ayudar a combatir este inconveniente.

Membranas o aislantes: un truco útil contra el moho

Una alternativa que puede resultar útil en determinadas situaciones consiste en colocar membranas o aislantes contra la humedad en las superficies afectadas. Estos materiales actúan como una protección que reduce o bloquea el ingreso de agua y vapor, aunque su funcionamiento dependerá principalmente de un paso previo e indispensable: detectar con precisión cuál es el origen del problema de humedad.

En términos generales, este tipo de sistemas tiene como objetivo generar una capa de protección que evite que la humedad atraviese determinadas zonas de la construcción. Según las características del material elegido y la forma en que sea colocado, pueden contribuir a resolver inconvenientes vinculados con filtraciones, filtraciones de vapor o deterioros provocados por la presencia de humedad.

El objetivo central de estos sistemas consiste en impedir que el agua penetre hacia el interior de la pared o que la humedad se desplace hasta las zonas externas que quedan a la vista. De esta manera, ayudan a conservar el revestimiento en mejores condiciones y disminuyen el ambiente favorable para la formación de hongos, manchas y deterioros. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las membranas antihumedad tienen las mismas características ni funcionan de la misma manera.

Mientras algunas fueron desarrolladas para bloquear el ingreso de agua en estado líquido, otras cumplen la tarea de limitar o retrasar la circulación del vapor de agua a través de los materiales de la construcción.

Controlar la humedad, la clave para evitar el moho en las paredes

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) señala que “la clave para contrarrestar el crecimiento del moho dentro de una vivienda es controlar la humedad”.

Esto requiere comprender las distintas formas en las que el agua puede alcanzar la estructura de una pared, ya sea mediante filtraciones provenientes del exterior, fallas o pérdidas en instalaciones de cañerías, humedad que asciende desde el terreno o acumulación de vapor por condensación en superficies con bajas temperaturas.

Este punto resulta fundamental porque, al entrar en contacto con una zona que mantiene niveles elevados de humedad, las esporas de moho encuentran las condiciones necesarias para desarrollarse y multiplicarse.

Por ese motivo, eliminar únicamente la marca visible que aparece a simple vista, sin resolver el origen de la humedad, generalmente ofrece un resultado pasajero y no impide que el moho reaparezca con el tiempo.

Con este sencillo método, el usuario podrá eliminar el moho de manera efectiva.

Con este sencillo método, el usuario podrá eliminar el moho de manera efectiva.

En determinadas situaciones, la colocación de una membrana antihumedad puede funcionar como una protección capaz de bloquear el ingreso del agua o frenar su desplazamiento dentro de la pared, disminuyendo así el ambiente favorable para el desarrollo de hongos y moho.

De todos modos, tal como ocurre con cualquier tratamiento de este tipo, resulta indispensable seleccionar el sistema adecuado de acuerdo con la causa concreta que genera la humedad. Solo de esa manera se puede lograr una reparación eficiente y de largo plazo, en lugar de aplicar una solución momentánea que únicamente oculte el problema.

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