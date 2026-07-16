Cómo eliminar las hormigas del jardín con cuatro trucos caseros y naturales

La presencia de hormigas es una situación frecuente en muchos hogares argentinos . Si bien la respuesta más común suele ser utilizar insecticidas o productos químicos —que en muchos casos tienen un costo elevado—, también existen trucos caseros que pueden ponerse en práctica con elementos que habitualmente ya se encuentran en casa.

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Estas soluciones caseras se caracterizan por su sencilla aplicación y, además, suelen resultar compatibles con el cuidado de las plantas y del entorno. Si se utilizan correctamente, es posible observar en pocos días una disminución de la presencia de hormigas en el patio o el jardín.

De todos modos, conviene tener presente que no todas las alternativas de origen casero ofrecen los mismos resultados, por lo que es recomendable descartar aquellos métodos que carecen de sustento científico o cuya eficacia no ha sido comprobada en la práctica.

Por otro lado, también es importante aclarar que no todas las soluciones caseras ofrecen buenos resultados para eliminar hormigas. Aunque existen métodos que demostraron ser eficaces, hay otros remedios populares que conviene descartar, ya que no resultan útiles para combatir esta plaga en el jardín:

Agua : utilizar una manguera o limpiar con un paño húmedo únicamente provoca una desorientación temporal en las hormigas. Sin embargo, ese efecto dura muy poco y, al poco tiempo, la actividad del hormiguero vuelve a la normalidad.

: utilizar únicamente provoca una en las hormigas. Sin embargo, y, al poco tiempo, la actividad del vuelve a la normalidad. Cáscaras de pepino: pese a que se trata de una creencia bastante extendida, no existen evidencias que demuestren su eficacia como repelente. En la mayoría de los casos, las hormigas simplemente las evitan o continúan su recorrido sin inconvenientes, por lo que este método no suele ofrecer resultados.

Figura entre las plagas más dañinas del planeta y un hallazgo del CONICET abre una nueva forma de combatirla.

Argentina acaba de protagonizar un importante avance científico: un equipo de investigadores logró descubrir un método para controlar una de las plagas invasoras más problemáticas del planeta. Aunque esta especie es originaria del país, con el paso del tiempo se expandió a distintas regiones del mundo, donde su manejo y erradicación se volvieron especialmente complejos.

Un equipo de investigadoras del Conicet y de la Universidad Nacional de Quilmes alcanzó un avance significativo en el desarrollo de estrategias de control biológico para la hormiga argentina (Linepithema humile), una especie incluida entre las 100 invasoras más perjudiciales del mundo.

En un hallazgo sin precedentes, consiguieron detectar un hongo con la capacidad de provocar un fuerte impacto sobre este insecto, reconocido por su gran resistencia y por la dificultad que representa su eliminación.

El organismo identificado corresponde a la cepa Li053 del hongo entomopatógeno Beauveria bassiana, obtenida en condiciones de laboratorio y evaluada sobre ejemplares capturados en la provincia de Buenos Aires.

Durante las pruebas realizadas en un entorno controlado, el microorganismo provocó la muerte de más del 80% de las hormigas obreras en un lapso que osciló entre dos y cinco días.

Este descubrimiento marca un paso relevante hacia la creación de métodos de control biológico más sustentables y con menor dependencia de los agroquímicos tradicionales.

A su vez, uno de sus principales atributos es su acción selectiva, ya que Beauveria actúa de manera específica sobre esta especie invasora sin generar efectos negativos sobre otros insectos que cumplen funciones beneficiosas en el ecosistema.