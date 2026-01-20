martes 20 de enero de 2026

20 de enero de 2026 - 09:27
El truco para mantener las cucarachas fuera de tu hogar sin gastar en químicos

Con ingredientes que seguro tenés, podés aplicar un truco simple para alejarlas. Aunque no muerden ni pican, las cucarachas pueden invadir tu hogar.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Si bien no pican ni muerden, las cucarachas pueden ser invasivas y desagradables.

Si bien no pican ni muerden, las cucarachas pueden ser invasivas y desagradables.

Nada provoca tanto rechazo como ver a cucarachas recorriendo cualquier rincón del hogar. No se trata de temor, ya que estas plagas no pican y, en realidad, no representan un peligro. Sin embargo, su aparición suele relacionarse con la falta de higiene, aunque a veces entren simplemente por una ventana.

Por suerte, existe un método sencillo y rápido que permite mantenerlas lejos de la casa. En la temporada de verano, las cucarachas aumentan su ritmo de reproducción, lo que explica por qué parecen multiplicarse en nuestros hogares.

Olvidate del insecticida y seguí este truco para terminar con las cucarachas.

A menos que encontremos un método eficaz para controlarlas, seguirán ganando terreno, más allá de los típicos insecticidas en aerosol o de las conocidas trampas negras circulares que buscan eliminarlas.

Olvidate del insecticida y seguí este truco para terminar con las cucarachas

Cuando en el hogar hay niños pequeños —sobre todo bebés que gatean o recién empiezan a dar sus primeros pasos—, o incluso mascotas, solemos evitar los insecticidas químicos por el riesgo de accidentes. En esos casos, los remedios caseros resultan no solo más seguros y económicos, sino también más respetuosos con el medio ambiente.

El tip definitivo para eliminar cucarachas en casa de forma sencilla y económica este verano.

Con ingredientes que seguramente ya tenés en casa, es posible preparar una mezcla capaz de mantener alejadas a las cucarachas. ¿Qué elementos necesitás para lograrlo?

  • 1 cucharada de café
  • 1 hoja de laurel picada
  • 1 cucharadita de pimienta molida
  • 1 clavo de olor
  • Papel aluminio
Cucarachas.
Cucarachas.

Cucarachas.

Colocá todos los ingredientes en un recipiente y mezclalos bien. Mientras tanto, cortá tiras o rectángulos de papel aluminio. Sobre cada pedazo, colocá una cucharada de la mezcla y doblalo formando un pequeño sobre. Luego, con una aguja o un palillo, hacé algunos orificios para que se perciba el aroma del contenido. Finalmente, colocá estos sobres en las esquinas de la cocina o en los lugares donde las cucarachas suelen esconderse.

El secreto de estos pequeños sobres está en el aroma que liberan. El olor del café, tan agradable para las personas, resulta completamente repelente para las cucarachas, y algunas de sus propiedades naturales incluso resultan tóxicas para estos insectos.

Además, nunca olvides que mantener limpio tu hogar es fundamental para impedir que las cucarachas se instalen. Evitá dejar restos de comida sobre las superficies y sellá todas las grietas o rendijas donde puedan refugiarse.

Qué enfermedades pueden transmitir las cucarachas

Aunque las cucarachas no muerden ni pican, siguen siendo un riesgo para la salud humana debido a las enfermedades que pueden propagar. Estos insectos pueden albergar bacterias como salmonela, estafilococos, estreptococos, e incluso el virus de la polio.

De acuerdo con el Departamento de Salud del Estado de Victoria, Australia, las cucarachas se alimentan de prácticamente cualquier cosa, desde sobras de comida hasta materia fecal. Si ingieren algún patógeno, estos pueden sobrevivir en su sistema digestivo durante meses o incluso años, lo que aumenta su potencial de contagio.

