Ganó casi $780 millones en el Quini 6: cuánto deberá pagar de impuestos y cuánto cobrará realmente

Un nuevo millonario apareció en Argentina luego de que un apostador acertara los números del Quini 6 y se llevara un premio cercano a los $780 millones . Sin embargo, como ocurre con todos los premios de este tipo, un 27,9 % recauda el ARCA a través de impuestos.

El monto que finalmente recibirá el ganador se reduce debido al gravamen que se aplica a los premios de juegos de azar, establecido por la legislación vigente.

En Argentina, los premios de loterías como el Quini 6 están alcanzados por el gravamen a los premios de sorteos y concursos , que aplica una retención significativa sobre el monto obtenido.

El cálculo no se hace sobre el total del premio, sino sobre una base imponible equivalente al 90% del pozo . Sobre ese valor se aplica una alícuota del 31% , lo que en términos reales significa que el Estado retiene alrededor del 27,9% del premio total .

Este descuento se realiza de manera automática al momento de pagar el premio al ganador.

Cuánto cobraría el ganador del pozo millonario

Para ilustrar el proceso, se detalla el cálculo correspondiente a un premio de $780.000.000, que constituye el monto bruto sorteado en este caso:

El 90% de $780.000.000 corresponde a $702.000.000.

Sobre los $702.000.000 se calcula el 31%, lo que equivale a $217.620.000.

El monto que finalmente recibe el ganador es de $562.380.000, resultante de restar la retención al monto original.

Cómo funciona el impuesto a los premios

La carga fiscal sobre los juegos de azar en Argentina se encuentra regulada por la Ley 20.630, que establece la retención sobre los premios obtenidos en sorteos, rifas y concursos.

Según esta normativa, primero se calcula el 90% del monto total del premio, que constituye la base imponible. Luego se aplica el 31% de impuesto, lo que genera una retención efectiva cercana a un tercio del pozo.

Este mecanismo busca que el Estado capture parte de los ingresos generados por los juegos de azar, que suelen mover sumas millonarias en cada sorteo.

Expectativa en cada sorteo del Quini 6

El Quini 6 es uno de los juegos de azar más populares del país y en cada edición despierta gran expectativa entre los apostadores, especialmente cuando los pozos acumulados alcanzan cifras millonarias.

Aunque el ganador no recibirá el total anunciado, el premio sigue representando una fortuna que puede cambiar la vida de cualquier jugador que acierte la combinación correcta.