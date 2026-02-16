lunes 16 de febrero de 2026

16 de febrero de 2026 - 10:50
Lotería.

De dónde es el nuevo millonario que ganó más de $8 mil millones en el Quini 6

Acertó los números 11 – 13 – 14 – 36 – 07 – 37, quedándose con uno de los premios más grandes de los últimos tiempos en el Quini 6.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Nuevo millonario en Argentina por el Quini 6.

Nuevo millonario en Argentina por el Quini 6.

En el más reciente sorteo del Quini 6, la fortuna volvió a hacerse presente: una sola persona logró acertar la totalidad de los números en la modalidad Revancha y pasó a convertirse en millonaria tras obtener un impactante pozo de $8.061.570.084,60.

Las distintas instancias del Quini pueden verse minuto a minuto a través de la cobertura en tiempo real que realiza la Agencia Noticias Argentinas.

El sorteo del Quini 6.

El ticket ganador fue jugado en Santa Lucía, provincia de Corrientes, y correspondió a la combinación 07 – 11 – 13 – 14 – 36 – 37. Con esos seis números, el apostador o apostadora dio el golpe y transformó su destino de manera definitiva.

Un premio histórico del Quini 6

Cuando no se registra ningún ganador, la variante Revancha tiende a incrementar su premio hasta alcanzar montos extraordinarios. En esta ocasión, el acumulado superó los 8.061 millones de pesos, despertando un fuerte interés entre jugadores de distintos puntos del país.

Pozo millonario del Quini 6.

El Quini 6 figura entre las loterías más elegidas en la Argentina y cada jugada convoca a miles de participantes que intentan modificar su futuro con un solo ticket. Esta vez, una única persona se quedó con el premio mayor de la Revancha y pasó de acertar seis cifras a integrar el grupo de nuevos multimillonarios.

Ahora, los pozos se reinician y la expectativa vuelve a ponerse en marcha de cara al siguiente sorteo.

quini 6.jpg

Sorteo del Quini 6 del domingo 15 de febrero

  • TRADICIONAL: 12 26 41 24 06 40 (Vacante)
  • LA SEGUNDA: 03 38 43 17 34 21 (Vacante)
  • REVANCHA: 11 13 14 36 07 37 (1 ganador: $8.061.570.084,60)
  • SIEMPRE SALE: 26 07 04 39 12 22 (59 ganadores c/5 aciertos: $6.850.800,15)
Quini 6
Quini 6.

Quini 6.

Quini 6: cuánto cuesta la apuesta

La apuesta al Quini 6 en su versión Tradicional —que incluye el Primer Sorteo y La Segunda— cuenta con un costo de $1.500.

A ese importe se le deben agregar $500 si se opta por participar también de la Revancha y otros $500 correspondientes a la modalidad Siempre Sale. De este modo, el valor final del ticket asciende a $2.500. Los sorteos son los miércoles y domingos.

Quini 6
Quini 6.

Quini 6.

Quini 6: reseña

En 1988, la Lotería de Santa Fe lanzó el Quini 6 como parte de una nueva ofensiva contra el juego ilegal, presentando una propuesta alineada con las tendencias más modernas del mercado internacional de apuestas.

Su combinación de premios elevados con una inversión accesible, sumada a un plan de difusión eficaz, favoreció que rápidamente se consolidara como el sistema de pozo acumulado más elegido a nivel nacional.

