Un apostador ganó $8.800 millones en el Quini 6: es el premio más grande en la historia del juego

Un jugador de apuestas de la provincia de Santa Fe obtuvo el monto más alto jamás adjudicado por el Quini 6 desde su creación: ganó $8.800 millones tras acertar la combinación completa de la modalidad Revancha en el sorteo realizado anoche.

El boleto ganador correspondió a la jugada del sorteo nocturno , que acumulaba $16.000 millones distribuidos entre sus cuatro categorías. Sin embargo, el premio más codiciado era el de Revancha , que concentraba la mayor parte del pozo total .

La persona que resultó ganadora —cuyo nombre se mantiene en reserva por razones de resguardo— jugó su ticket en una casa de apuestas ubicada en la ciudad de Reconquista .

La combinación que le dio la victoria fue 05, 15, 25, 33, 40 y 45 , cifras que, de acuerdo con las interpretaciones tradicionales vinculadas a los sueños, aluden respectivamente a “un gato” , “una joven atractiva” , “una gallina” , “Cristo” , “un sacerdote” y “el vino” .

El monto preciso que adjudicó anoche la categoría Revancha del Quini 6, administrado por la Lotería de Santa Fe, ascendió a $8.844.300.000. Una cifra enorme, sin dudas, aunque la persona ganadora terminará recibiendo bastante menos una vez aplicados los tributos correspondientes, que se ubican cerca del 30%.

tombola quiniela.jpg

En consecuencia, la suma que finalmente percibirá quien hizo la jugada quedará en torno a los 6.190 millones de pesos, equivalente aproximadamente a 4,2 millones de dólares si se toma como referencia la cotización del dólar oficial del Banco Nación al cierre del viernes previo al fin de semana largo.

Un premio histórico en cifras, pero lejos de los récords de otras épocas

No caben dudas de que la existencia de la persona que acertó todos los números sufrirá una transformación enorme. De hecho, estamos ante la cifra más alta entregada por el juego si se miran los valores nominales. Aun así, conviene señalar que, en términos comparativos, queda muy por debajo de los premios más impactantes que el sorteo otorgó décadas atrás, antes de que finalizara la convertibilidad.

El sorteo del Quini 6.

Para ponerlo en contexto: el 27 de septiembre de 2000, un único jugador de Villa Lugano se llevó la Revancha, que por entonces acumulaba 20.938.157 pesos/dólares. Es decir, más de tres veces el total que se disputó en la jornada de ayer (sin aplicar impuestos, equivaldría aproximadamente a 6 millones de dólares).

Para entender la dimensión de aquel premio conviene mirar un par de comparaciones. La cifra total era prácticamente equivalente a lo que, medio año más tarde, Boca Juniors cobraría por transferir a Juan Román Riquelme al Barcelona: el club terminó recibiendo 22 millones de pesos netos, en una operación que, en ese momento, se convirtió en la venta más onerosa del fútbol argentino.

Dinero

En cuanto al afortunado, el monto que finalmente percibió rondó los 15 millones de pesos, una suma que alcanzaba para comprar más de mil unidades del Volkswagen Gol de tres puertas en su versión básica, el modelo más popular del mercado por aquellos años.