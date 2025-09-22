lunes 22 de septiembre de 2025

22 de septiembre de 2025 - 12:02
Lotería.

39 apostadores ganaron más de 8 millones en el Quini 6

En el sorteo Tradicional, los números extraídos fueron 01-16-19-21-35-38. En La Segunda, los números favorecidos fueron 23-20-37-30-11-21.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
En el sorteo Tradicional salieron el 01-16-19-21-35-38.

En el sorteo Tradicional salieron el 01-16-19-21-35-38.

Ningún jugador logró quedarse con los millonarios pozos del Quini 6 sorteado este domingo. Según informaron desde la Lotería a Elonce, en el próximo sorteo habrá un total de 6.200 millones de pesos en juego.

En el sorteo Tradicional, los números extraídos fueron 01-16-19-21-35-38. Como no se registraron ganadores, el pozo acumulado para el próximo domingo ascenderá a $650.000.000.

En La Segunda, los números favorecidos fueron 23-20-37-30-11-21. Tampoco hubo ganadores, por lo que en el próximo sorteo se disputarán $3.554.256.803.

En La Revancha, los números resultantes fueron 41-11-37-24-45-30. El pozo quedó vacante y para el próximo sorteo se pondrán en juego $1.091.763.954.

El sorteo del Quini 6.

Por su parte, en el Siempre Sale —donde se puede ganar con seis, cinco o cuatro aciertos— los números sorteados fueron 45-25-21-14-18-29. Hubo 39 ganadores, quienes cobrarán $8.007.280,96 cada uno. La distribución geográfica es la siguiente: nueve en Córdoba, ocho en Buenos Aires, cinco en Santa Fe, tres en Entre Ríos y en Capital Federal, dos en Catamarca y San Juan, y un ganador en Salta, Chubut, Mendoza, Misiones y La Pampa.

Programa Hogar.
Atención.

Programa Hogar Mi ANSES: fechas de cobro y montos en septiembre 2025

Por  Ramiro Menacho

