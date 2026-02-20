Habrá cortes de tránsito por los corsos capitalinos este fin de semana

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que, con motivo de los tradicionales Corsos Capitalinos , se implementarán cortes de tránsito y desvíos en el transporte urbano durante el fin de semana.

Atención. Corsos capitalinos: horarios, cambios en el tránsito y todos los detalles

Carnaval. Reprogramaron los corsos capitalinos por cuestiones climáticas: la nuevas fechas

El evento se desarrollará los días sábado 21 y domingo 22 de febrero sobre la avenida General Savio , por lo que la Dirección de Tránsito y Transporte dispuso un operativo especial de ordenamiento vehicular que regirá en ambas jornadas a partir de las 17:00 horas .

Desde las 17:00, quedará restringida la circulación en los siguientes puntos:

Las restricciones se mantendrán mientras se desarrollen las actividades programadas.

Desvíos en el transporte urbano

También desde las 17:00 se modificarán los recorridos habituales de las unidades del transporte urbano.

Unidades con destino a zona sur

Circularán por:

Av. El Éxodo – Pueyrredón – J. M. Gorriti – Párroco Marshke – Paso Nivel Acceso a Riobamba – Av. Gral. Savio – retomando luego su recorrido habitual.

Unidades con destino al casco céntrico

El trayecto será:

Av. Gral. Savio – Derivador hacia Párroco Marshke (altura Riobamba) – Chimborazo – Las Heras – Pasaje Las Pasadas – Párroco Marshke – Hipólito Yrigoyen – Iriarte – Lisandro de la Torre – retomando su recorrido habitual.

Recomendaciones a la comunidad

Desde el Municipio solicitaron a vecinos y conductores circular con precaución, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal afectado al operativo.

El objetivo de estas medidas es garantizar el normal desarrollo de los Corsos Capitalinos y resguardar la seguridad de quienes participen y asistan a una de las celebraciones más convocantes del calendario cultural jujeño.