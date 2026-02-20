viernes 20 de febrero de 2026

20 de febrero de 2026 - 08:37
Información importante.

Habrá cortes de tránsito por los Corsos Capitalinos este fin de semana

Este fin de semana se realiza la segunda jornada de corsos capitalinos, esta vez sobre Avenida Savio. Es por ello que habrá varios cortes de calles.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que, con motivo de los tradicionales Corsos Capitalinos, se implementarán cortes de tránsito y desvíos en el transporte urbano durante el fin de semana.

El evento se desarrollará los días sábado 21 y domingo 22 de febrero sobre la avenida General Savio, por lo que la Dirección de Tránsito y Transporte dispuso un operativo especial de ordenamiento vehicular que regirá en ambas jornadas a partir de las 17:00 horas.

Corsos Capitalinos 2026.
Corsos Capitalinos 2026.

Corsos Capitalinos 2026.

Cortes de tránsito

Desde las 17:00, quedará restringida la circulación en los siguientes puntos:

  • Calilegua y Av. El Éxodo

  • Tumusla y Av. El Éxodo

  • Tumusla y Humahuaca

  • Av. Gral. Savio (derivador Estadio 23 de Agosto)

  • Av. Gral. Savio y Lincoln

  • Av. Savio y Av. El Éxodo

  • Humahuaca y Santa Bárbara

  • Monteagudo y Pichincha

  • Monteagudo y Echagüe

  • Keller y Monteagudo

  • Derivador ingreso Av. Gral. Savio (Riobamba)

Las restricciones se mantendrán mientras se desarrollen las actividades programadas.

Desvíos en el transporte urbano

También desde las 17:00 se modificarán los recorridos habituales de las unidades del transporte urbano.

Unidades con destino a zona sur

Circularán por:

Av. El Éxodo – Pueyrredón – J. M. Gorriti – Párroco Marshke – Paso Nivel Acceso a Riobamba – Av. Gral. Savio – retomando luego su recorrido habitual.

Unidades con destino al casco céntrico

El trayecto será:

Av. Gral. Savio – Derivador hacia Párroco Marshke (altura Riobamba) – Chimborazo – Las Heras – Pasaje Las Pasadas – Párroco Marshke – Hipólito Yrigoyen – Iriarte – Lisandro de la Torre – retomando su recorrido habitual.

Recomendaciones a la comunidad

Desde el Municipio solicitaron a vecinos y conductores circular con precaución, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal afectado al operativo.

El objetivo de estas medidas es garantizar el normal desarrollo de los Corsos Capitalinos y resguardar la seguridad de quienes participen y asistan a una de las celebraciones más convocantes del calendario cultural jujeño.

