Corsos capitalinos: horarios, cambios en el tránsito y todos los detalles

La Secretaría de Servicios Públicos informó que durante el sábado 7 y domingo 8 de febrero se modificarán los recorridos del transporte urbano de pasajeros por la realización de los Corsos Capitalinos en avenida Forestal, en el barrio Alto Comedero.

Los cambios en los recorridos regirán a partir de las 16 horas y se extenderán hasta la finalización del evento. Las paradas de colectivos en las inmediaciones del corso estarán debidamente señalizadas para orientar a los usuarios.

Este fin de semana Alto Comedero se prepara para vivir una de las fiestas populares más esperadas del verano: el inicio de los Corsos Capitalinos 2026. La propuesta se desarrollará sábado y domingo sobre avenida Forestal, con la participación de decenas de comparsas, despliegue de luces, música y baile.

En diálogo con Canal 4, el subdirector general de Cultura de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Sergio Chacón, brindó detalles de los preparativos finales y del operativo previsto para ambas jornadas.

“Estamos con los últimos preparativos para arrancar con este Corso Capitalino 2026. Hay movimiento por todos lados y mucha expectativa. Va a ser una verdadera fiesta”, señaló el funcionario.

Chacón confirmó que el espectáculo contará con una gran convocatoria de agrupaciones artísticas. “Van a participar 61 comparsas por noche, entre las 55 que compiten y seis que están invitadas. Todas van a tener su momento para mostrarse, aunque no todas están en competencia”, explicó.

El recorrido del corso será de aproximadamente 800 metros sobre la avenida Forestal, desde la intersección con avenida Snopek hacia adelante, lo que permitirá que el público pueda disfrutar de un extenso desfile de color, música y coreografías.

“Es una hermosa oportunidad para ver a todas estas comparsas artísticas que vienen trabajando hace meses para este momento”, destacó Chacón.

Horarios y recomendaciones para el público

El funcionario remarcó que el inicio del corso está previsto para las 18 horas, aunque pidió puntualidad tanto a las comparsas como al público.

“Vamos a intentar arrancar a las 18 horas por el tema del clima. Queremos ser lo más puntuales posible, así que les pedimos a las agrupaciones y al público que a esa hora estemos listos para empezar”, indicó.

Además, confirmó que la actividad se repetirá sábado y domingo, en el mismo horario y sobre el mismo recorrido.

Líneas de colectivos que llegarán hasta Av. Forestal

Empresa El Urbano – Línea 48 (interbarrial)

Ida: Av. Snopek – La Mendieta – El Chalicán – Av. Forestal – recorrido habitual.

Regreso: Av. Forestal – El Chalicán – Av. Yuto – Av. Snopek – recorrido habitual.

Empresa San Jorge – Línea 1

Ida: Av. Forestal – Aguas Calientes – Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – Av. Forestal – recorrido habitual.

Empresa San Jorge – Líneas 7 y 45

Ida: Av. Yuto – El Palmar – La Mendieta – El Chalicán – Av. Yuto – recorrido habitual.

Cortes de tránsito por los corsos

Desde las 16 horas quedará prohibida la circulación vehicular en los siguientes tramos:

Av. Forestal: desde Aguas Calientes hasta El Chalicán.

Av. Snopek: desde Av. Yuto hasta Tte. Bolsán.

Av. Yuto: sentido único desde El Chalicán hacia Snopek.

Puntos con cortes de tránsito:

Av. Forestal y El Palmar

Av. Snopek y Av. Yuto

Av. Yuto y El Arenal

Mina 9 de Octubre y Av. Yuto

Av. Forestal y El Chalicán

Av. Snopek y Tte. 1° Bolsán

Tte. Nivoli y Tte. 1° Bolsán

Desde el municipio informaron que se instalará señalización preventiva y habrá personal del Cuerpo de Seguridad Vial regulando la circulación. Se solicita a los conductores respetar las indicaciones, reducir la velocidad y optar por vías alternativas para evitar demoras.