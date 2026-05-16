Alcohólicos Anónimos realizará una reunión pública en Jujuy: cuándo y dónde se llevará adelante

Alcohólicos anónimos: "Ahora estoy recuperando el cariño de mis hijos... se puede"

Jujuy. Este sábado en Chijra se hace el encuentro de colectividades "Sabores del Mundo"

Jujuy. Alcohólicos anónimos en Jujuy: "Llegan chicos de 16 años con problemas de alcoholismo y consumo de sustancias"

La convocatoria está abierta a toda la comunidad y busca brindar información, acompañamiento y herramientas para personas que atraviesan problemas con el alcohol, familiares, amigos y profesionales vinculados a la salud y la educación.

Quienes necesiten información o quieran realizar consultas pueden comunicarse a los teléfonos 3884449998 y 3885809182 .

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Una reunión abierta para hablar de alcoholismo

Desde el comité de información pública del grupo Corazón Sobrio explicaron que el encuentro contará con un panel integrado por un médico generalista, una educadora para la salud, personal de Seguridad Vial de la provincia, miembros de Al-Anon y de Alcohólicos Anónimos.

La invitación apunta a generar un espacio de escucha y orientación, sin prejuicios y con información clara. El alcoholismo es una enfermedad, pero también una problemática que muchas veces se vive en silencio, dentro de las casas, con familias que no saben cómo actuar o a dónde acudir.

Por eso, la reunión no está destinada únicamente a quienes tienen consumo problemático de alcohol, sino también a familiares, amigos y personas interesadas en conocer cómo acompañar.

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La historia de Hugo: "tocar fondo y pedir ayuda"

Hugo, integrante del grupo Corazón Sobrio, contó en una entrevista con Canal 4 que su llegada a Alcohólicos Anónimos se dio después de atravesar un momento límite en su vida.

“Yo tampoco sabía que era un enfermo alcohólico” “Yo tampoco sabía que era un enfermo alcohólico”

“Yo tampoco sabía que era un enfermo alcohólico”, expresó al recordar el proceso que tuvo que atravesar para reconocer lo que le pasaba. Luego relató: “Llegué porque tuve, por mi problema de alcoholismo, una exclusión de hogar. De un día al otro me dijeron que me fuera de la casa”.

Según contó, ese episodio marcó un antes y un después. “Ante esa soledad creo que toqué fondo y busqué ayuda. Encontré al grupo de Alcohólicos Anónimos y hoy mi vida es distinta”, dijo Hugo.

"Hoy mi vida es distinta” "Hoy mi vida es distinta”

Recuperar vínculos y aprender a vivir distinto

La recuperación, para Hugo, no significó solamente dejar de beber. También implicó reconstruir vínculos, recuperar aspectos personales y volver a proyectar una vida cotidiana con dignidad.

“No solamente pude recuperar todo lo perdido, sino que hice una vida normal”, señaló. También remarcó que la comunidad fue clave en su proceso: “Para mí llegar a la comunidad ha sido el lugar indicado. No solo aprendí a dejar de beber, sino que aprendí a vivir de una manera distinta, digna”.

"Hoy puedo ser padre y estoy aprendiendo a ser abuelo" "Hoy puedo ser padre y estoy aprendiendo a ser abuelo"

Su testimonio busca acercar un mensaje a quienes hoy están atravesando una situación parecida: pedir ayuda puede ser el primer paso para cambiar el rumbo.

Preocupación por adolescentes y consumo

Hugo también advirtió que en los grupos aparecen cada vez más jóvenes con problemas vinculados al alcohol y otras sustancias.

“Hay chicos de 16, 17 años que están llegando y con el doble problema, el alcoholismo y el consumo de sustancias”, indicó. Aunque Alcohólicos Anónimos trabaja específicamente sobre el alcoholismo, explicó que algunos miembros también lograron avanzar en procesos personales vinculados a otros consumos.

El dato preocupa porque muestra que el consumo problemático no afecta solo a personas adultas. También alcanza a adolescentes y jóvenes que necesitan contención temprana, información y espacios de ayuda.

Dónde y cuándo será la reunión

La reunión pública informativa será el sábado 16 de mayo, a las 18.30, en el salón del centro vecinal de barrio Industrial, ubicado en avenida Valle Grande esquina Paso de Jama, frente a la feria Copacabana.

La actividad es gratuita y abierta a toda la comunidad.

Quienes necesiten información o quieran realizar consultas pueden comunicarse a los teléfonos 3884449998 y 3885809182.