Terror en la Cuesta de Lipán: se incendió un auto eléctrico con turistas brasileños

Se incendió un auto eléctrico en la Cuesta de Lipán

Un vehículo se incendió en la Cuesta de Lipán , a la altura del mirador del kilómetro 35, durante la tarde de este viernes. El automóvil era ocupado por dos personas de nacionalidad brasileña , que no sufrieron heridas. Solo se registraron daños materiales.

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Según informaron desde la Unidad Regional 3, personal de la Seccional 57° tomó conocimiento del hecho alrededor de las 15.10, cuando alertaron sobre un vehículo que se estaba incendiando en la Cuesta de Lipán .

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un automóvil Volkswagen conducido por un hombre mayor de edad , quien viajaba acompañado por otra persona. Ambos son de nacionalidad brasileña.

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El auto sufrió daños totales

De acuerdo al relato de los ocupantes, el vehículo era eléctrico y no pudieron precisar si el fuego se inició por un desperfecto eléctrico o por algún inconveniente vinculado al combustible.

Los viajeros indicaron que, al detectar el problema, estacionaron sobre la banquina e intentaron apagar las llamas. Sin embargo, el fuego avanzó rápidamente y terminó provocando el incendio total del automóvil.

Viajaban hacia Salinas Grandes

Las personas involucradas señalaron que estaban realizando pruebas con el vehículo y que habían partido desde Purmamarca con destino a Salinas Grandes. Afortunadamente, no hubo víctimas ni lesionados. El hecho dejó únicamente daños materiales en el rodado.