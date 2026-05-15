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15 de mayo de 2026 - 18:44
Policiales.

Terror en la Cuesta de Lipán: se incendió un auto eléctrico con turistas brasileños

Un auto se incendió este viernes en la Cuesta de Lipán, a la altura del mirador del kilómetro 35. Viajaban turistas brasileños.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Se incendió un auto eléctrico en la Cuesta de Lipán

Se incendió un auto eléctrico en la Cuesta de Lipán

Un vehículo se incendió en la Cuesta de Lipán, a la altura del mirador del kilómetro 35, durante la tarde de este viernes. El automóvil era ocupado por dos personas de nacionalidad brasileña, que no sufrieron heridas. Solo se registraron daños materiales.

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Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un automóvil Volkswagen conducido por un hombre mayor de edad, quien viajaba acompañado por otra persona. Ambos son de nacionalidad brasileña.

Se incendió un auto eléctrico en la Cuesta de Lipán
Se incendió un auto eléctrico en la Cuesta de Lipán

Se incendió un auto eléctrico en la Cuesta de Lipán

El auto sufrió daños totales

De acuerdo al relato de los ocupantes, el vehículo era eléctrico y no pudieron precisar si el fuego se inició por un desperfecto eléctrico o por algún inconveniente vinculado al combustible.

Los viajeros indicaron que, al detectar el problema, estacionaron sobre la banquina e intentaron apagar las llamas. Sin embargo, el fuego avanzó rápidamente y terminó provocando el incendio total del automóvil.

Viajaban hacia Salinas Grandes

Las personas involucradas señalaron que estaban realizando pruebas con el vehículo y que habían partido desde Purmamarca con destino a Salinas Grandes. Afortunadamente, no hubo víctimas ni lesionados. El hecho dejó únicamente daños materiales en el rodado.

Auto incendiado en la Cuesta de Lipán

Auto incendiado en la Cuesta de Lipán

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