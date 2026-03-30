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30 de marzo de 2026 - 11:21
Jujuy.

Atención en la RN 52: dos camiones quedaron varados en la Cuesta de Lipán

Un camión de carga y un camión cisterna de combustible generan demoras en la RN 52, en una de las curvas de la Cuesta de Lipán.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Cuesta del Lipán

Cuesta del Lipán

Camion en la cuesta de lipan (2)
Camion en la cuesta de lipan (1)

Este lunes 30 de marzo, se registran demoras en la Ruta Nacional 52, en uno de la curvas sobre la Cuesta de Lipán, debido a que dos camiones detuvieron su circulación. se trata de un camión de carga con acoplado y otro cisterna de combustible.

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Camion en la cuesta de lipan (1)

Ambos camiones realizaban el recorrido Jujuy- Paso de Jama, por lo que su trayecto sur-norte se vio interrumpido, causando inconvenientes en la circulación de esa mano.

Camion en la cuesta de lipan (2)

Por esta situación, el tránsito en la zona se encuentra demorado, por lo que se recomienda circular con precaución y tener paciencia al momento de atravesar ese sector de la ruta.

La situación genera complicaciones momentáneas en uno de los tramos más transitados del corredor hacia la Puna jujeña.

Camiones en la cuesta de lipan

Demoras en la ruta 52 por la circulación de dos camiones en la Cuesta de Lipán

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