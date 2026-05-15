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15 de mayo de 2026 - 18:23
Jujuy.

EXAR recibió la aprobación del Comité Evaluador de Proyectos RIGI para la ampliación de su proyecto en Cauchari-Olaroz

La compañía busca incrementar su capacidad productiva a 85.000 toneladas anuales incorporando tecnología de extracción directa de litio (DLE).

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
EXAR recibió la aprobación del Comité Evaluador de Proyectos RIGI

EXAR recibió la aprobación del Comité Evaluador de Proyectos RIGI

EXAR, el principal productor de carbonato de litio de la Argentina, anunció la aprobación por parte del Comité evaluador de proyectos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) -el primero otorgado en la provincia-, para el proyecto de ampliación de su operación en Cauchari-Olaroz.

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Esta aprobación representa un paso clave que permitirá a la compañía avanzar con una expansión de 45.000 toneladas anuales, alcanzando una capacidad total de producción de 85.000 toneladas por año de carbonato de litio.

El proyecto contempla la incorporación de tecnología de extracción directa de litio (DLE), que permitirá optimizar el proceso productivo mediante un uso más eficiente del agua y la energía, en línea con el compromiso de EXAR con la sostenibilidad y la producción responsable de recursos naturales.

EXAR recibió la aprobación del Comité Evaluador de Proyectos RIGI
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Este nuevo hito refuerza el impacto positivo de la compañía en la economía local y nacional. Actualmente, el 91% de las erogaciones de EXAR se destinan al mercado interno, impulsando el desarrollo de más de 820 proveedores y generando alrededor de 2.000 empleos directos e indirectos en Jujuy y el resto del país.

“Esta aprobación marca un paso clave para EXAR y consolida el camino que venimos desarrollando en Jujuy, con una mirada de largo plazo y bajo estándares internacionales. La aprobación del RIGI refuerza nuestro compromiso con una operación responsable y transparente, alineada con las mejores prácticas de la industria.

"Creemos que este avance nos permitirá seguir profundizando el trabajo con las comunidades vecinas y aportando al desarrollo local, generando oportunidades concretas para la provincia. Nuestro desafío es continuar creciendo de manera sostenible, construyendo valor compartido junto a todos los actores del territorio”, afirmó Simón Pérez Alsina, presidente de EXAR.

Sobre EXAR

EXAR es una empresa jujeña conformada por Ganfeng Lithium, Lithium Argentina y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE). Se dedica al desarrollo y producción de carbonato de litio en el Salar Cauchari-Olaroz, ubicado en la provincia de Jujuy, Argentina.

Actualmente, la compañía cuenta con una capacidad instalada de 40.000 toneladas anuales y proyecta alcanzar las 85.000 toneladas con la ampliación aprobada.

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