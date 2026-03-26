EXAR presenta una Guía de Flora y Fauna de Cauchari-Olaroz elaborada junto al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy

XAR presenta una Guía de Flora y Fauna de Cauchari-Olaroz elaborada junto al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy

En el marco de su compromiso con la gestión ambiental responsable y la conservación de la biodiversidad, EXAR presentó su Guía de Flora y Fauna de Cauchari-Olaroz, una herramienta técnica y educativa desarrollada en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, con el acompañamiento del Ministerio de Minería de la provincia y de la Cámara Argentina de Empresas Mineras.

La publicación reúne información sobre las especies de flora y fauna presentes en el área de influencia de la planta Cauchari-Olaroz, ubicada en la puna jujeña y actualmente en operación. La guía busca promover la conservación de la biodiversidad local, fortalecer los procesos de gestión ambiental y contribuir a la educación ambiental en la región.

El documento fue elaborado a partir de la información generada en los Monitoreos Ambientales Participativos que la compañía desarrolla desde 2017, varios años antes del inicio de la operación de la planta en 2023. Estas campañas se realizan cuatro veces al año, registrando las condiciones ambientales de cada estación y permitiendo relevar información sobre la flora y fauna del área.

Los monitoreos se desarrollan con la participación de veedores comunitarios de las comunidades de Pastos Chicos, Olaroz Chico, Puesto Sey, Huancar, El Toro, Catua y Susques, quienes acompañan las campañas y aportan su mirada y conocimiento del territorio. En ese marco, la guía también recoge saberes compartidos por integrantes de las comunidades, en particular por personas mayores que transmitieron conocimientos tradicionales sobre los usos medicinales y culturales de la flora local.

“La Guía de Flora y Fauna de Cauchari-Olaroz es un aporte necesario y fruto del esfuerzo realizado por la compañía junto a las autoridades provinciales. Desde EXAR reafirmamos nuestro compromiso con la sustentabilidad y la transparencia, basadas en el cuidado de la biodiversidad y el aporte al conocimiento científico”, señaló Alejandro Fiad, superintendente de Medio Ambiente y Sostenibilidad de EXAR.

Además de su valor técnico, la guía busca acercar el conocimiento sobre la biodiversidad de la puna jujeña a la comunidad, poniendo a disposición información que permita conocer y valorar las especies que habitan este ecosistema.

“Creemos que lo que no se conoce, no se cuida. Por eso es importante compartir esta información y ponerla a disposición de todos. Esta guía busca contribuir al conocimiento de la flora y fauna de la región y fortalecer el cuidado de la biodiversidad del territorio”, señaló Lucila Lasry, gerente de Relaciones Comunitarias e Institucionales de EXAR.

Por su parte, el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Leandro Álvarez, destacó: “Para el Gobierno de Jujuy, esta alianza estratégica permite potenciar la investigación de nuestra fauna autóctona. Esta guía representa la capitalización del monitoreo técnico en un verdadero legado de conocimiento científico generado en territorio, transformándolo en un recurso de educación ambiental duradero que fortalece la identidad y el cuidado del patrimonio natural jujeño”.

La iniciativa forma parte de la estrategia de sostenibilidad de la compañía y refleja el trabajo articulado entre el sector público, el sector privado y las comunidades del área de influencia, para fortalecer los estándares ambientales, promover buenas prácticas en la industria minera y contribuir al conocimiento y la conservación de la biodiversidad de la puna jujeña.

Aquí podrás ver o descargar la Guía de Flora y Fauna de Cauchari-Olaroz.

XAR presenta una Guía de Flora y Fauna de Cauchari-Olaroz elaborada junto al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy XAR presenta una Guía de Flora y Fauna de Cauchari-Olaroz elaborada junto al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy

Sobre EXAR

Es una empresa argentina conformada por Ganfeng Lithium, Lithium Argentina y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE), dedicada al desarrollo y producción de carbonato de litio en el Salar Cauchari-Olaroz, donde se emplaza la “Planta CauchariOlaroz”, en la provincia de Jujuy, República Argentina.

En 2024, la compañía se convirtió en el principal productor de carbonato de litio de la Argentina, al superar las 25.000 toneladas producidas. En 2025 marcó otro hito superando las 34.000 toneladas de producción anual.

EXAR cuenta con la capacidad instalada para producir hasta 40.000 toneladas. EXAR genera más de 2000 empleos, entre trabajadores directos e indirectos.

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