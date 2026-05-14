Así es el pueblo escondido de Tucumán con una gastronomía única para disfrutar en familia.

Cuando se buscan destinos para hacer turismo en Argentina , Simoca —conocida como la “ Capital Nacional del Sulky ”— se destaca como uno de los secretos mejor conservados del sur de Tucumán . El atractivo de este pueblo radica en la combinación de tradiciones ancestrales , cocina regional y un valioso patrimonio cultural, ideal para unas escapadas.

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El nombre de esta localidad proviene del término quechua “Shimukay” , que puede interpretarse como “ lugar de gente tranquila y silenciosa " o " lugar de paz y silencio ”, reflejando así el espíritu de la vida rural tucumana y la continuidad de tradiciones que se mantienen desde hace generaciones .

Entre sus principales atractivos se destaca la reconocida Feria de los sábados , de alcance internacional , considerada un verdadero fenómeno cultural que convoca a numerosos feriantes locales . Allí se ofrece una amplia y colorida variedad de productos regionales , como empanadas tucumanas , locro , tamales tradicionales , dulces artesanales y el característico “ pastel de novia ”.

Simoca se encuentra ubicada en el corazón del sur de la provincia de Tucumán.

Este evento semanal adquiere una relevancia especial durante el mes de julio , cuando se lleva a cabo la Fiesta Nacional de la Feria . Este encantador rincón del norte argentino combina la gastronomía típica con un valioso acervo cultural y la serenidad de una comunidad que preserva sus tradiciones intactas .

Cómo llegar a Simoca.

En Simoca, los turistas pueden vivir experiencias singulares, como recorrer los clásicos ranchos donde se desarrolla la feria, asistir a los festivales folclóricos que llenan de vida la localidad, observar los desfiles de gauchos en sus tradicionales sulkys o pasear por su plaza central junto a la histórica Iglesia de La Merced.

Paseo de Artesano en Simoca.

Dónde queda Simoca

Simoca está situada en plena zona sur de la provincia de Tucumán, en el noroeste de la Argentina, a unos 60 kilómetros de San Miguel de Tucumán, capital de la provincia. Esta localidad de perfil pintoresco, ubicada sobre la Ruta Nacional 157, integra el conocido Circuito Sur tucumano, un itinerario turístico que enlaza distintas poblaciones caracterizadas por su atractivo y sus tradiciones de raíz histórica.

Simoca - Tucumán.

Su ubicación estratégica y destacada la transforma en una escala casi ineludible para quienes recorren la región, brindando una pausa cargada de identidad local y costumbres genuinas en un entorno que combina paisajes naturales de gran belleza con un patrimonio cultural de gran riqueza.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Simoca?

Las propuestas que brinda Simoca son diversas y están fuertemente ligadas a las tradiciones del norte argentino:

Recorrer la reconocida Feria de los sábados , un auténtico patrimonio cultural donde se venden una gran variedad de productos regionales .

, un auténtico donde se venden una gran variedad de . Probar la cocina típica de la zona, con platos destacados como las empanadas tucumanas, el locro tradicional, los tamales y el conocido “pastel de novia”.

Tucumán.

Formar parte de la Fiesta Nacional de la Feria durante los sábados de julio , que incluye desfiles gauchescos llenos de color y presentaciones de música y danza folclórica .

durante los sábados de , que incluye llenos de color y presentaciones de . Participar en la Fiesta Nacional del Sulky en noviembre , una celebración singular que rinde tributo a este tradicional medio de transporte .

en , una celebración singular que rinde tributo a este tradicional . Disfrutar de un recorrido en sulky por las calles del pueblo , una experiencia pintoresca que permite vivenciar el ritmo tranquilo de la vida cotidiana local .

por las calles del , una experiencia que permite vivenciar el . Pasear por la plaza central y conocer la histórica Iglesia de La Merced, dos referencias arquitectónicas que reflejan la historia y el legado de la localidad.

Bodegones en Simoca.

Adquirir artesanías locales , miel de caña y otras elaboraciones típicas directamente a quienes las producen.

, y otras directamente a quienes las producen. Degustar rosquetes y empanadillas , postres tradicionales que forman parte de la repostería regional .

y , que forman parte de la . Dejarse envolver por un entorno sereno y cálido, acorde con su denominación en quechua “Shimukay”.

Cómo llegar a Simoca

Para acceder a Simoca desde distintos puntos del país, el itinerario más frecuente inicia en San Miguel de Tucumán, capital provincial que dispone de un aeropuerto con conexiones regulares hacia Buenos Aires y otras ciudades relevantes de la Argentina.

Desde allí, el trayecto continúa por la Ruta Nacional 157 en dirección sur, cubriendo cerca de 60 kilómetros hasta llegar a esta localidad.

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El recorrido se puede hacer en vehículo particular o mediante transporte público, ya que existen micros que vinculan de forma habitual la capital tucumana con Simoca y otras localidades del Circuito Sur. En automóvil, el trayecto desde San Miguel de Tucumán tiene una duración aproximada de 50 minutos.