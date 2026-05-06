Un carruaje, un pueblo y un sueño: estudiantes de Caspalá quieren llegar a la FNE 2026

Desde Caspalá, en plena Quebrada jujeña, un grupo de estudiantes trabaja para cumplir un sueño que moviliza a toda la comunidad: participar en la Fiesta Nacional de los Estudiantes con un carruaje propio.

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Detrás del proyecto hay ventas, rifas, tortillas, bordados y el esfuerzo colectivo de alumnos, docentes, familias y vecinos que buscan hacer historia para el colegio secundario N°57. En diálogo con TodoJujuy , el profesor Iván Vilca contó que el entusiasmo viene creciendo desde hace tiempo. “Hace años queríamos participar y este año se nos dio la oportunidad”, explicó.

Alumnas del colegio de Caspalá contaron que comenzaron a organizarse desde el año pasado para recaudar fondos. “Tenemos el apoyo de los profesores, de los padres y de toda la comunidad” , señalaron.

El desafío no es menor. Por tratarse de una escuela rural, muchos materiales deben trasladarse desde largas distancias, lo que incrementa los costos.

Embed - IVAN VILCA - El Colegio Secundario N°57 de Caspalá participará de la FNE 2026

Desde la institución explicaron que uno de los mayores gastos pasa por la estructura metálica y los materiales de trabajo. “Necesitamos hierros, electrodos, discos de corte, guantes y también elementos para la iluminación”, detalló el profesor.

Además, solicitaron colaboración con tiras LED, papeles para flores y hasta ayuda técnica para aprender sobre electricidad y armado. “Somos una escuela rural y no tenemos una orientación técnica en iluminación, por eso también sería lindo que alguien pueda capacitarnos”, agregó.

Caspalá (3) Un carruaje, un pueblo y un sueño: estudiantes de Caspalá quieren llegar a la FNE

El sueño de llegar a la FNE 2026:

“Los chicos venden tortillas, gelatinas, los profesores ayudan y el pueblo también acompaña”, destacó Vilca. Y aunque reconocen que el contexto económico no es sencillo, aseguran que no pierden la ilusión. “Queremos estar en la Fiesta”, resumieron emocionados.

Tradición, identidad y pertenencia

Durante la entrevista también llamó la atención la vestimenta de las estudiantes, con detalles bordados típicos de la zona. Las jóvenes explicaron que muchas de esas técnicas se transmiten de generación en generación. “Las madres nos enseñan desde chicas a bordar. Es una tradición que viene desde hace años”, contaron.

Incluso remarcaron que en Caspalá es habitual ver a las mujeres bordando en la plaza durante las tardes. “Acá se hace todo a pulmón”, puntualizaron dando cuenta de cómo están llegando a la FNE.