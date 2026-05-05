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5 de mayo de 2026 - 18:07
Jujuy.

FNE 2026: conocé a las candidatas del Secundario 33 de Reyes

La elección se realizará el viernes 15 de mayo desde las 17 horas en el establecimiento. Además, despedirán a la soberana 2025, Máxima Massari.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Secundario 33 de Reyes.

Secundario 33 de Reyes.

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La jornada reunirá a la comunidad educativa para acompañar a las candidatas que participarán de la tradicional elección estudiantil, en el marco de las actividades previas a una nueva edición de la FNE.

Las candidatas del Secundario 33 de Reyes

Según el listado oficial, las candidatas a representante son:

  • Cruz Estefania Belen
  • Estevez Nayla Maite
  • Relos Gutierrez Celeste Raquel
  • Reile Lihue
  • Sosa Abigail
  • Giménez Paulina Marianela
  • Juárez Mia
  • Tamayo Bianca
  • Abalos Martina Jazmin
  • Aima Benencia Luz Morena
  • Useda Araoz Jael Vanina

Una nueva elección rumbo a la FNE 2026

La elección del Colegio Secundario 33 se suma al cronograma de actividades que las instituciones educativas comenzaron a difundir de cara a la FNE 2026.

De acuerdo al cronograma confirmado hasta el momento, las elecciones previstas son:

  • 8 de mayo: Colegio José Hernández
  • 8 de mayo: Colegio Evangélico Che-Il
  • 8 de mayo: Colegio Remedios de Escalada
  • 15 de mayo: Colegio Secundario 33

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