FNE 2026: conocé a las candidatas del Secundario 33 de Reyes

La elección de la representante del Colegio Secundario N° 33 de Reyes para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 se realizará el viernes 15 de mayo, a partir de las 17 horas, en el establecimiento educativo ubicado en la localidad de Reyes.
La jornada reunirá a la comunidad educativa para acompañar a las candidatas que participarán de la tradicional elección estudiantil, en el marco de las actividades previas a una nueva edición de la FNE.
Las candidatas del Secundario 33 de Reyes
Según el listado oficial, las candidatas a representante son:
- Cruz Estefania Belen
- Estevez Nayla Maite
- Relos Gutierrez Celeste Raquel
- Reile Lihue
- Sosa Abigail
- Giménez Paulina Marianela
- Juárez Mia
- Tamayo Bianca
- Abalos Martina Jazmin
- Aima Benencia Luz Morena
- Useda Araoz Jael Vanina
Una nueva elección rumbo a la FNE 2026
La elección del Colegio Secundario 33 se suma al cronograma de actividades que las instituciones educativas comenzaron a difundir de cara a la FNE 2026.
De acuerdo al cronograma confirmado hasta el momento, las elecciones previstas son:
- 8 de mayo: Colegio José Hernández
- 8 de mayo: Colegio Evangélico Che-Il
- 8 de mayo: Colegio Remedios de Escalada
- 15 de mayo: Colegio Secundario 33
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