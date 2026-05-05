FNE 2026: conocé a las candidatas del Secundario 33 de Reyes

Secundario 33 de Reyes.

La elección de la representante del Colegio Secundario N° 33 de Reyes para la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 se realizará el viernes 15 de mayo, a partir de las 17 horas, en el establecimiento educativo ubicado en la localidad de Reyes.

La jornada reunirá a la comunidad educativa para acompañar a las candidatas que participarán de la tradicional elección estudiantil, en el marco de las actividades previas a una nueva edición de la FNE.

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Las candidatas del Secundario 33 de Reyes Según el listado oficial, las candidatas a representante son:

Cruz Estefania Belen

Estevez Nayla Maite

Relos Gutierrez Celeste Raquel

Reile Lihue

Sosa Abigail

Giménez Paulina Marianela

Juárez Mia

Tamayo Bianca

Abalos Martina Jazmin

Aima Benencia Luz Morena

Useda Araoz Jael Vanina Una nueva elección rumbo a la FNE 2026 La elección del Colegio Secundario 33 se suma al cronograma de actividades que las instituciones educativas comenzaron a difundir de cara a la FNE 2026. De acuerdo al cronograma confirmado hasta el momento, las elecciones previstas son: 8 de mayo: Colegio José Hernández

Colegio José Hernández 8 de mayo: Colegio Evangélico Che-Il

Colegio Evangélico Che-Il 8 de mayo: Colegio Remedios de Escalada

Colegio Remedios de Escalada 15 de mayo: Colegio Secundario 33

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