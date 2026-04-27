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27 de abril de 2026 - 20:15
Jujuy.

FNE 2026: el Colegio Remedios de Escalada presentó a sus candidatas

El Remedios de Escalada elige a su nueva representante estudiantil el 8 de mayo en Acrópolis.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
FNE 2026: Candidatas Remedios de Escalada.

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El evento contará además con bailes, buffet y distintas actividades preparadas para acompañar una nueva jornada estudiantil. También será una noche especial para Marina Paoloni, reina saliente, quien se despedirá de su mandato ante la comunidad educativa.

Las 12 candidatas del Colegio Remedios de Escalada

Las estudiantes que participarán de la elección son:

1. Arce Celina Lihue

2. Quispe Valdiviezo, Nayra Ayme

3. Unco Tiziana Malen

4. Cadena Milagro Jazmín

5. González Ficca, Martina

6. Matorras Sofía Valentina

7. Reyes Nieva, Melani Azul

8. Salas, Valentina Abigail

9. Simón Salaverón Amaya del Milagro

10. Tártalo Julia Neyen

11. Vásquez, Victoria Emilia

12. Villarroel Josefina Antonella

Una nueva elección rumbo a la FNE 2026

La elección del Colegio Remedios de Escalada se suma al cronograma de actividades que las instituciones educativas comenzaron a difundir de cara a la FNE 2026.

De acuerdo al cronograma confirmado hasta el momento, las elecciones previstas son:

  • 8 de mayo: Colegio José Hernández
  • 8 de mayo: Colegio Evangélico Che-Il
  • 8 de mayo: Colegio Remedios de Escalada

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