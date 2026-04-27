FNE 2026: el Colegio Remedios de Escalada presentó a sus candidatas

FNE 2026: Candidatas Remedios de Escalada.

La elección de representante estudiantil 2026 del Colegio Remedios de Escalada se realizará el viernes 8 de mayo, desde las 20 horas, en Akrópolis. Durante la noche, la institución presentará a sus 12 candidatas, quienes buscarán representar al colegio en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

El evento contará además con bailes, buffet y distintas actividades preparadas para acompañar una nueva jornada estudiantil. También será una noche especial para Marina Paoloni, reina saliente, quien se despedirá de su mandato ante la comunidad educativa.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Todo Jujuy (@diariotodojujuy)

Las 12 candidatas del Colegio Remedios de Escalada Las estudiantes que participarán de la elección son:

1. Arce Celina Lihue 2. Quispe Valdiviezo, Nayra Ayme 3. Unco Tiziana Malen 4. Cadena Milagro Jazmín 5. González Ficca, Martina 6. Matorras Sofía Valentina 7. Reyes Nieva, Melani Azul 8. Salas, Valentina Abigail 9. Simón Salaverón Amaya del Milagro 10. Tártalo Julia Neyen 11. Vásquez, Victoria Emilia 12. Villarroel Josefina Antonella Una nueva elección rumbo a la FNE 2026 La elección del Colegio Remedios de Escalada se suma al cronograma de actividades que las instituciones educativas comenzaron a difundir de cara a la FNE 2026. De acuerdo al cronograma confirmado hasta el momento, las elecciones previstas son: 8 de mayo: Colegio José Hernández

Colegio José Hernández 8 de mayo: Colegio Evangélico Che-Il

Colegio Evangélico Che-Il 8 de mayo: Colegio Remedios de Escalada

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.