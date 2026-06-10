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10 de junio de 2026 - 14:36
Salud.

Alerta en Jujuy por la circulación de bacterias multirresistentes en el centro y norte del país

El médico infectólogo Gustavo Echeñique advirtió sobre la circulación de bacterias multirresistentes en la población general y remarcó el impacto de la automedicación.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Bacterias

Bacterias

La circulación de bacterias multirresistentes en la población general genera preocupación en el centro y norte de Argentina, según advirtió el médico infectólogo Gustavo Echeñique, MP 2929. El especialista explicó que este escenario ya no se limita a clínicas, sanatorios o instituciones de salud, sino que también aparece en personas sin antecedentes recientes de internación o tratamientos con antibióticos.

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La advertencia surge a partir de datos analizados en Buenos Aires, donde se presentó un trabajo del Hospital Italiano sobre la presencia de este tipo de bacterias en personas que no habían estado internadas, no habían recibido antibióticos en los últimos seis meses y tampoco tenían relación laboral o cercana con instituciones de salud.

Bacterias que ya circulan fuera de los hospitales

Echeñique explicó que el estudio marca un cambio importante respecto a lo que históricamente se asociaba con las bacterias multirresistentes.

“Se presentó un trabajo del Hospital Italiano donde se detectó la presencia de bacterias multiresistentes en individuos o personas que no habían tenido antecedentes de internaciones, antecedentes de tratamiento con antibióticos en los últimos seis meses y no tenían relación alguna con trabajos ni en sanatorios, ni clínicas, en instituciones de salud, pero tampoco relación con personas que trabajaban en instituciones de salud”.

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En ese sentido, el infectólogo señaló que la presencia de estas bacterias dejó de ser un problema exclusivo del ámbito sanitario.

“Esto marca las claras de que había una situación de que estas bacterias que históricamente siempre estuvieron presentes, las multiresistencias en clínicas, en sanatorios, ya estas bacterias están circulando en la población en general. De hecho tengo pacientes en ese escenario”.

Qué implica la resistencia bacteriana

El especialista explicó que la resistencia bacteriana aparece cuando las bacterias desarrollan mecanismos para enfrentar la acción de los antibióticos. Esto puede verse reflejado en distintos estudios médicos, como análisis de orina, análisis generales o hemocultivos.

“En general acá lo que tiene que ver con la resistencia bacteriana es que las bacterias van desarrollando distintas maneras de contrarrestar a los antibióticos”. Echeñique advirtió que, en algunos casos, los resultados muestran bacterias resistentes a muchos tratamientos disponibles, lo que complica el abordaje médico.

“Ya muestra bacterias que son resistentes a muchos antibióticos y a veces, en algunos casos a todos los antibióticos que uno conoce, o solamente sensibles, antibióticos endovenosos”.

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Pacientes que deben ser internados

El infectólogo remarcó que esta situación puede modificar el tratamiento de cuadros que, en otras condiciones, podrían manejarse de manera ambulatoria.

“Entonces esto pone, digamos, en una situación muy compleja a los pacientes, porque pacientes que podrían ser tratados de forma ambulatoria, tienen que ser internados por una patología como una infección urinaria, por ejemplo, y por supuesto esto lleva también a que presentan cuadros que pueden posteriormente agravarse”.

Sobre el panorama regional, Echeñique fue contundente: “Hay toda una situación, escenario bastante complicado, Y sobre todo lo que respecta a centro y norte de Argentina, está realmente con una situación muy complicada. Con respecto a las bacterias multiresistentes”.

La automedicación, uno de los factores clave

Las bacterias multirresistentes pueden afectar distintas enfermedades, desde infecciones urinarias hasta cuadros más complejos como endocarditis infecciosa o neumonía.

En ese contexto, Echeñique señaló un dato relevante detectado en un estudio: “En todas las enfermedades, desde una infección urinaria, hasta una endocarditis infecciosa, hasta una neumonía, en fin, todas las patologías pueden ser afectadas por se ha detectado rasgo muy importante de esto en un estudio, que el 70 de las personas que registraban estas multiresistencias bacterianas tenían antecedentes de automedicación”.

El médico infectólogo explicó que el uso inadecuado de antibióticos puede favorecer la aparición de bacterias resistentes con el paso del tiempo.

“La automedicación es uno de los factores principales en la selección de mutaciones para la resistencia de las bacterias. Entonces, las personas que se automedican generalmente mal, ya sea un antibiótico que no corresponde a la patología, en dosis, en tiempos, en periodos, hace que en una historia de cuatro, cinco, seis años, puedan desarrollar este tipo de bacterias. Obviamente hay otros factores que se están estudiando, pero la automedicación sería uno de los factores clave en la aparición de estas bacterias”, puntualizó.

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