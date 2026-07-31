viernes 31 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
31 de julio de 2026 - 19:00
SMN.

Toda la provincia de Jujuy está bajo alerta por fuertes vientos

El fenómeno podría generar complicaciones por las intensas ráfagas, mientras se espera un fin de semana con descenso térmico y cielo mayormente estable.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Alerta por viento norte en Jujuy (Foto ilustrativa).

Alerta por viento norte en Jujuy (Foto ilustrativa).

Lee además
La tierra que deja el Viento Norte impulsó la demanda en lavaderos de autos. Los precios van desde $15.000.
Jujuy.

Viento Norte: crece la demanda en lavaderos de autos
Alerta amarilla por vientos para Jujuy 
Jujuy.

Hay alerta por viento norte en gran parte de Jujuy

La advertencia continuará durante la madrugada del sábado 1 de agosto, por lo que se recomienda tomar precauciones ante la posible caída de ramas, objetos sueltos y otras complicaciones provocadas por las ráfagas.

Según el pronóstico compartido por el organismo nacional, durante la noche del viernes se esperan vientos del oeste con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían alcanzar entre 60 y 69 kilómetros por hora.

La temperatura rondará los 22 grados durante ese tramo de la jornada y no se esperan precipitaciones.

Alerta por fuertes vientos en Jujuy.

Alerta por fuertes vientos en Jujuy.

Cómo estará el tiempo el sábado y domingo

Para el sábado 1 de agosto se anuncia una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 23 grados. La jornada comenzará bajo alerta por viento durante la madrugada y luego se espera un descenso térmico respecto del viernes.

El domingo 2 de agosto será más frío durante las primeras horas, con una mínima estimada de 10 grados. Sin embargo, la temperatura máxima podría alcanzar los 25 grados durante la tarde.

Las condiciones meteorológicas pueden modificarse, por lo que se recomienda consultar periódicamente las actualizaciones y advertencias oficiales del Servicio Meteorológico Nacional. El nivel amarillo indica la necesidad de mantenerse informado ante fenómenos con capacidad de generar daños o interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Viento Norte: crece la demanda en lavaderos de autos

Hay alerta por viento norte en gran parte de Jujuy

Hasta cuándo dura el viento norte en Jujuy y qué día bajan las temperaturas

Reportan intensas ráfagas de viento: las imágenes del fenómeno en San Salvador de Jujuy

Alerta ambiental en Bolivia: hallan contaminación por mercurio en pueblos indígenas

Lo que se lee ahora
hasta cuando dura el viento norte en jujuy y que dia bajan las temperaturas video
Jujuy.

Hasta cuándo dura el viento norte en Jujuy y qué día bajan las temperaturas

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Hasta cuándo dura el viento norte en Jujuy y qué día bajan las temperaturas video
Jujuy.

Hasta cuándo dura el viento norte en Jujuy y qué día bajan las temperaturas

Transporte urbano en San Salvador de Jujuy.
Capital.

Desde este sábado cambia la distribución del transporte urbano en San Salvador de Jujuy

Alerta amarilla por vientos para Jujuy 
Jujuy.

Hay alerta por viento norte en gran parte de Jujuy

Rubén Rivarola.
Jujuy.

Elecciones internas del PJ: Rubén Rivarola encabezará la lista Celeste y Blanca

Tragedia en la Cuesta de Lipán: cayó un auto y murió un niño
País.

Despidieron los restos del niño que murió en la Cuesta de Lipán

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel