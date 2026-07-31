Toda la provincia de Jujuy está bajo alerta por fuertes vientos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para toda la provincia de Jujuy , que comenzará a regir durante la noche de este viernes 31 de julio.

La advertencia continuará durante la madrugada del sábado 1 de agosto , por lo que se recomienda tomar precauciones ante la posible caída de ramas, objetos sueltos y otras complicaciones provocadas por las ráfagas.

Según el pronóstico compartido por el organismo nacional, durante la noche del viernes se esperan vientos del oeste con velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora . Las ráfagas podrían alcanzar entre 60 y 69 kilómetros por hora .

La temperatura rondará los 22 grados durante ese tramo de la jornada y no se esperan precipitaciones.

Alerta por fuertes vientos en Jujuy.

Cómo estará el tiempo el sábado y domingo

Para el sábado 1 de agosto se anuncia una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 23 grados. La jornada comenzará bajo alerta por viento durante la madrugada y luego se espera un descenso térmico respecto del viernes.

El domingo 2 de agosto será más frío durante las primeras horas, con una mínima estimada de 10 grados. Sin embargo, la temperatura máxima podría alcanzar los 25 grados durante la tarde.

Las condiciones meteorológicas pueden modificarse, por lo que se recomienda consultar periódicamente las actualizaciones y advertencias oficiales del Servicio Meteorológico Nacional. El nivel amarillo indica la necesidad de mantenerse informado ante fenómenos con capacidad de generar daños o interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas.